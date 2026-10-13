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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Barcelona“ įtikinamai pranoko „Galatasaray“ ir toliau pirmauja Čempionų lygoje

2026-10-13 23:54 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-13 23:54
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Savo pergalių seriją šiame sezone tęsia „Barcelona“, kuri nesustabdomai žengia tiek ir vietinėse kovose, tiek ir Čempionų lygoje.

Joao Cancelo | EPA nuotr.

Savo pergalių seriją šiame sezone tęsia „Barcelona“, kuri nesustabdomai žengia tiek ir vietinėse kovose, tiek ir Čempionų lygoje.

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Antrajame UEFA Čempionų lygos ture katalonai susitvarkė su savo varžovais Stambule. „Galatasaray“ buvo įveikta 4:1.

Pirmieji rungtynėse iššovė Stambulo atstovai. Rafaelis Leao parito kamuolį link Alexey`aus Baltrakovo, o šis galingu smūgiu pasiuntė jį į vartus.

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Netrukus „Barcelona“ problemos galėjo būti dar gilesnės. Tiesa, jiems padėjo VAR užfiksavęs nuošalę po Bariso Yilmazo tikslios atakos.

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Atsitiesti svečiams pavyko kėliniui artėjant prie pabaigos. Joao Cancelo gavo kamuolį baudos aikštelėje ir iš ten surado tolimąjį vartų tinklą.

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Klausimus dėl rungtynių baigties „Barcelona“ išsprendė iš karto po pertraukos. Ferminas išvedė katalonus į priekį, o Anthony Gordonas įvartį pelnė po Lamine`o Yamalio gražaus žaidimo su kamuoliu.

Dar labiau situaciją savo labui katalonai pakeitė po keitimų. Po jų į aikštę žengęs Gabrielis Jesusas asistavo kitam aikštėje pasirodžiusiam žaidėjui Karimui Adeyemi.

Po dviejų turų „Barcelona“ su 6 taškais ir geriausiu įmuštų bei praleistų įvarčių santykiu pirmauja Čempionų lygos grupės etape.

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