„Barcelona“ įtikinamai pranoko „Galatasaray“ ir toliau pirmauja Čempionų lygoje

Antrajame UEFA Čempionų lygos ture katalonai susitvarkė su savo varžovais Stambule. „Galatasaray“ buvo įveikta 4:1.
Pirmieji rungtynėse iššovė Stambulo atstovai. Rafaelis Leao parito kamuolį link Alexey`aus Baltrakovo, o šis galingu smūgiu pasiuntė jį į vartus.
Netrukus „Barcelona“ problemos galėjo būti dar gilesnės. Tiesa, jiems padėjo VAR užfiksavęs nuošalę po Bariso Yilmazo tikslios atakos.
Atsitiesti svečiams pavyko kėliniui artėjant prie pabaigos. Joao Cancelo gavo kamuolį baudos aikštelėje ir iš ten surado tolimąjį vartų tinklą.
Klausimus dėl rungtynių baigties „Barcelona“ išsprendė iš karto po pertraukos. Ferminas išvedė katalonus į priekį, o Anthony Gordonas įvartį pelnė po Lamine`o Yamalio gražaus žaidimo su kamuoliu.
Dar labiau situaciją savo labui katalonai pakeitė po keitimų. Po jų į aikštę žengęs Gabrielis Jesusas asistavo kitam aikštėje pasirodžiusiam žaidėjui Karimui Adeyemi.
Po dviejų turų „Barcelona“ su 6 taškais ir geriausiu įmuštų bei praleistų įvarčių santykiu pirmauja Čempionų lygos grupės etape.
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