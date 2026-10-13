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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Pergalę Čempionų lygoje šventęs Valdas Dambrauskas: „Tiesą sakant, tikėjausi, kad šiandien sirgalių bus dar daugiau“

2026-10-13 23:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-13 23:20
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Baku „Sabah“ komandos vyriausiasis treneris Valdas Dambrauskas įvertino 2:0 pasiektą pergalę prieš Prahos „Slavia“ ekipą antrajame UEFA Čempionų lygos pagrindinio etapo ture. Baku olimpiniame stadione žaidę V. Dambrausko auklėtiniai iškovojo pirmąją pergalę šiame turnyro etape.

Valdas Dambrauskas | „Stop“ kadras

Baku „Sabah“ komandos vyriausiasis treneris Valdas Dambrauskas įvertino 2:0 pasiektą pergalę prieš Prahos „Slavia“ ekipą antrajame UEFA Čempionų lygos pagrindinio etapo ture. Baku olimpiniame stadione žaidę V. Dambrausko auklėtiniai iškovojo pirmąją pergalę šiame turnyro etape.

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„Sabah“ savo žiūrovus pavyko pradžiuginti dar pirmajame kėlinyje. Tiesa, tuomet džiaugsmą nutraukė teisėjas, kuris po VAR peržiūros užfiksavo nuošalę.

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Iškart po pertraukos Kaheemas Parisas pelnė ir legalų įvartį. Greitoje atakoje jis puikiu smūgiu į artimąjį vartų kampą išvedė savo komandą į priekį. Vėliau Azerbaidžano komandai teko dažniau gintis, kol galiausiai jie varžovus nužudė dar vienos greitos atakos metu. Suklydus toli iš vartų išbėgusiam vartininkui, Joy`us-Lance`as Mickelsas turėjo progą atlikti smūgį į vartus, kuriuose vartininko jau nebuvo. Jam nepavyko atlikti stipraus smūgio ir oponentų gynėjas turėjo progą kamuolį išmušti, bet jam nepataikius į kamuolį, šis suspurdėjo vartų tinkle.

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Po rungtynių surengtoje spaudos konferencijoje Lietuvos futbolo specialistas įvertino komandos pasirodymą.

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„Nuo pirmųjų minučių darėme varžovams spaudimą. Buvome gerai išanalizavę „Slavia“ žaidimą ir žinojome jų trūkumus. Ši komanda fiziškai yra neįtikėtinai stipri. Pirmosios rungtynės namų aikštėje ir pirmoji pergalė. Kas gali būti geriau?“ – kalbėjo V. Dambrauskas.

Strategas atkreipė dėmesį į rungtynių eigą.

„Pirmąsias 20–25 minutes mes dažniau kontroliavome kamuolį, tačiau rungtynėms įsibėgėjant kamuolio kontrolės rodiklis išsilygino. „Slavia“ yra fiziškai labai stipri komanda. Žaidžiant prieš tokius varžovus, sunku rasti spragų jų gynyboje. Antrojoje rungtynių pusėje mums pavyko tas spragas atrasti ir po pertraukos pelnėme įvartį. Kai kuriais momentais mums ir pasisekė. Sulaukėme savo šanso ir pelnėme antrąjį įvartį. Labai džiaugiuosi, kad mano futbolininkai tinkamai įvykdė visas užduotis. „Sabah“ pasiekė įspūdingą rezultatą“, – aiškino vyriausiasis treneris.

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Komandos vairininkas taip pat pakomentavo Steve'o Solveto keitimą.

„S. Solveto keitimas rungtynių eigoje nebuvo susijęs su jo gauta geltona kortele. Jis iš anksčiau turėjo traumą, todėl S. Solvetą pakeitėme tiesiog nenorėdami rizikuoti. Esu dėkingas „Sabah“ gydytojams. Nors jis į rikiuotę turėjo grįžti vėliau, tai įvyko anksčiau. Žaidėją iš aikštės išėmėme tam, kad neatsinaujintų trauma. Steve'as šiandien žaidė labai gerai“, – situaciją detalizavo V. Dambrauskas.

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Galiausiai lietuvis kreipėsi į komandos aistruolius bei apžvelgė artimiausius iššūkius.

„Tiesą sakant, tikėjausi, kad šiandien sirgalių bus dar daugiau. Žaidžiame Čempionų lygoje, didžiausiame turnyre pasaulyje. Atstovaujame Azerbaidžanui, Baku miestui. Žinoma, mums reikia fanų. Nežadu rezultatų ar taškų, bet pažadu, kad kiekvienoms rungtynėms būsime pasiruošę. Atiduosime savo širdis, kovosime, o Dievas žino, ar to užteks. Šiandien, kaip matėte, to pakako. Dabar laukia tiesioginis pasiruošimas ir labai sunki išvyka į Gabalą, ir tik po to kalbėsime apie Dortmundo „Borussia“. Dėl sirgalių viskas paprasta – mes atiduodame daugiau nei 100 procentų, bet to paties norime ir iš jų, nes šį vakarą nesulaukėme absoliutaus palaikymo“, – sakė V. Dambrauskas.

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