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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Inter“ dramatiškoje UEFA Čempionų lygos kovoje namuose nusileido „Brugge“

2026-10-14 00:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-14 00:06
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UEFA Čempionų lygoje sužaistos įspūdingos rungtynės.

Lautaro Martinezas | EPA nuotr.

UEFA Čempionų lygoje sužaistos įspūdingos rungtynės.

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Milano „Inter“ komandai ir antrajame grupės etapo ture nepavyko iškovoti taškų. Šį kartą jie namuose 3:4 nusileido „Brugge“ komandai.

Pirmajame kėlinyje netrūko progų, o komandos apsikeitė įvarčiais. Pirmiesiems į priekį įsiveržti pavyko svečiams iš Belgijos. Skirtą vienuolikos metrų baudinį realizavo Nicolo Tresoldi.

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„Inter“ savo proga pavyko pasižymėti priešpaskutinę kėlinio minutę. Lygų rezultatą atstatė Lautaro Martinezas.

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Po pertraukos L. Tresoldi įsisiautėjo dar labiau. Jis dar du kartus siuntė kamuolį į oponentų vartus bei užfiksavo „hat-tricką“.

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„Inter“ komandą gelbėti bandė L. Martinezas, kuris rezultatą sušvelnino, bet dviejų įvarčių persvarą savo komandai grąžino Romeo Vermantas.

Dar kartą intrigą rungtynėse atstatė Ange`as Yoanas Bonny, bet „Inter“ ketvirtojo įvarčio pelnyti nepavyko ir jie liko be taškų.

Tai buvo antrasis italų pralaimėjimas, po kurio jie išlieka tarp taškų neturinčių komandų.

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