„Inter“ dramatiškoje UEFA Čempionų lygos kovoje namuose nusileido „Brugge“

Milano „Inter“ komandai ir antrajame grupės etapo ture nepavyko iškovoti taškų. Šį kartą jie namuose 3:4 nusileido „Brugge“ komandai.
Pirmajame kėlinyje netrūko progų, o komandos apsikeitė įvarčiais. Pirmiesiems į priekį įsiveržti pavyko svečiams iš Belgijos. Skirtą vienuolikos metrų baudinį realizavo Nicolo Tresoldi.
„Inter“ savo proga pavyko pasižymėti priešpaskutinę kėlinio minutę. Lygų rezultatą atstatė Lautaro Martinezas.
Po pertraukos L. Tresoldi įsisiautėjo dar labiau. Jis dar du kartus siuntė kamuolį į oponentų vartus bei užfiksavo „hat-tricką“.
„Inter“ komandą gelbėti bandė L. Martinezas, kuris rezultatą sušvelnino, bet dviejų įvarčių persvarą savo komandai grąžino Romeo Vermantas.
Dar kartą intrigą rungtynėse atstatė Ange`as Yoanas Bonny, bet „Inter“ ketvirtojo įvarčio pelnyti nepavyko ir jie liko be taškų.
Tai buvo antrasis italų pralaimėjimas, po kurio jie išlieka tarp taškų neturinčių komandų.
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