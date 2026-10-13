Atviravęs Grigonis: taip sezonas bėgs ir nubėgs

Po 80:99 pasibaigusios susitikimo su Stambulo „Fenerbahče“ žalgirietis nesikratė atsakomybė, teigė, kad ji priklauso ir žaidėjams, o problemas reikia išsigryninti, nes sezonas gali nuvažiuoti pro šalį.
„Labai viskas prastai. Net kur laimėjome kelerias rungtynes, nebuvo žaidimas geras. Nėra ką slėpti. Nesiklijuoja žaidimas. Niekas nesigavo, „Fenerbahče“ atrodė žymiai geriau“, – sakė M.Grigonis.
– Kodėl taip yra?
– Žinočiau, tai pasakyčiau ir nedarytume to. Daug momentų, įbėgame į krūvą, neparuošiame derinių, reikia žiūrėti vaizdo medžiagą, nes taip sezonas bėgs ir nubėgs.
– Ar nenusistovėjusios gynėjų rotacijos, dabar prisijungęs Lee, išmuša komandą?
– Čia pasiteisinimai. Nėra Nigelo, Sabenas po traumos – pasiteisinimai. Galime žaisti geriau, reikia rasti priežastį ir taisyti.
– Ar jaučiasi progresas, žaidžiant be Williamso-Gosso?
– Progresas? Šiandien tai regresas. Prastos rungtynės iš eilės, prieš „Barcelona“ irgi nebuvo gerai, bet išsikapstėme, parodėme charakterį. Bet prieš Kėdainius irgi prastai.
– Viena vertus, kartais LKL rungtynes galima nurašyti, bet ar šitoje situacijoje manote, kad jau ten buvo blogų ženklų?
– Jei šiandien būtume laimėję, būtų galima nurašyti, bet pralaimėjome, tai negalima. Vis tiek turi būti kažkoks žaidimas, braižas, kiekvieno atsakomybė, ne tik trenerių. Mums planą irgi reikia įgyvendinti, man taip pat yra atsakomybė, jei žaidžiu blogai.
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