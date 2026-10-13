„Barcelona“ pergalę prieš „Maccabi“ nulėmė Robinsono tritaškis

Barselonos „Barcelona“ (3/2) namie 90:87 (23:24, 17:18, 27:22, 23:23) palaužė Tel Avivo „Maccabi“ (1/4).
Intrigos netrūko viso mačo metu, o likus žaisti 19 sekundžių Gabrielis Lundbergas trimis baudų metimais išlygino rezultatą (87:87).
Po minutės pertraukėlės „Barcelona“ surengė ilgą ir sėkmingą ataką, kurią tiksliu tolimu metimu užbaigė Justinas Robinsonas (90:87). „Maccabi“ taip pat buvo pasilikę minutės pertraukėlę, bet išsigelbėti nesugebėjo.
Game-winning three-pointer 🎯🎯🎯 Justin Robinson calls game from deep! #MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBbasket https://t.co/A3S1dq6E7gREKLAMAREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2026
Vyriausiasis rungtynių teisėjas buvo Gytis Vilius.
„Barcelona“: Kevinas Punteris 19 (3/7 tritaškių), Umoja Gibsonas 13 (3/4 tritaškių, 4 klaidos), Justinas Robinsonas ir Joelis Parra (3/4 tritaškių) po 11, Tyrese'as Martinas 7 (7 atk. kam.).
„Maccabi“: Yamas Madaras 22 (3/5 tritaškių, 4 rez. perd., 8 išpr. praž.), Gabrielis Lundbergas 13 (7/7 baud. met.), Bonzie Colsonas 12 (4 per. kam.), Danielis Theisas 11 (5 atk. kam.).
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