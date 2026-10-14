Futsal A lygos 3 turas: užtikrinti favoritų laimėjimai

Jonavos „Vikingai“ – „Kėdainiai futsal“ 8:1
Su pirmomis didelėmis problemomis Kėdainių komanda susidūrė trečiąją susitikimo minutę, kai kontrataką išmesdamas kamuolį rankomis pradėjo Karolis Čirba. Tikslaus perdavimo sulaukęs Paulius Osauskas netrukus kamuolį perdavė į baudos aikštelę įkirtusiam Alberto Lopezui, tapusiam pirmojo įvarčio autoriumi.
Beveik įpusėjus kėliniui, Stanislavas Tytyniukas smūgiu iš kairiojo krašto rezultatą išlygino, tačiau tai buvo viskas, ką Kėdainių ekipa nuveikė per visas keturiasdešimt dvikovos minučių.
Verta pažymėti, kad „Vikingų“ situaciją stipriai palengvino 16-oji minutė, kai į svečių vartus buvo skirtas šešių metrų baudinys, o šios komandos vartininkas Egidijus Žagaras už pernelyg dideles emocijas buvo pašalintas iš aikštės. P. Osauskas baudinį realizavo užtikrintai.
Dar po dviejų minučių antrą geltoną kortelę užsidirbo Martynas Šležys, tačiau iki pertraukos rezultatas nebepasikeitė. Šeimininkai pirmavo 2:1.
Antrajame kėlinyje šešių minučių šou sukūrė P. Osauskas, kuris prie jau realizuoto baudinio pridėjo dar tris įvarčius. A. Lopezas, Elias Ghazi ir Viktoras Kravtsovas dvikovos pabaigoje šeimininkų persvarą išaugino iki septynių įvarčių.
Antrą kartą sezone laimėję „Vikingai“ turnyre pakilo į turnyro lentelės viršūnę. „Kėdainiai futsal“ kartu su „Panevėžiu“ kol kas lieka be taškų.
Mažeikių VIP – SFK „Panevėžys“ 11:2
Didelių problemų gynyboje turintys debiutantai iš Aukštaitijos sostinės patyrė jau trečią naujojo sezono nesėkmę, šįsyk į savo vartus praleidę vienuolika įvarčių, iš kurių pirmasis krito penkioliktąją dvikovos sekundę.
Sulaukęs tolimo perdavimo, Jose Wellingtonas stipriu smūgiu į apatinį vartų kampą varžovų vartininką paliko bejėgį. Dar po trijų minučių J. Wellingtonas iš arti užfiksavo dublį, nepaisant to, kad tiek jis, tiek keli jo komandos draugai tą galėjo padaryti ir iki tos ketvirtosios minutės.
Beatodairiškai puolimu užsiėmę mažeikiškiai kiek pamiršo apie gynybą. Dviese prieš varžovų vartininką pabėgę Džiugas Trybė ir Aidas Sakaliūnas viens kitam perduodami kamuolį pelnė pirmąjį svečių įvartį. Dž. Trybė tapo rezultatyvaus perdavimo, A. Sakaliūnas – įvarčio autoriumi.
Iki pertraukos VIP pasižymėjo dar du kartus, o iškart po jos pradėjo tikrą įvarčių fiestą. Vynicius, dukart J. Wellingtonas ir Kristupas Petravičius keturis įvarčius sumušė vos per 86 žaidimo sekundes.
„Panevėžys“ savo antrąjį įvartį po Arno Laurenčiko smūgio pelnė tuomet, kai šeimininkai pirmavo rezultatu 9:1. Per likusį laiką J. Wellingtonas pelnė savo penktąjį įvartį, o Glaudsonas de Araujo užfiksavo dublį.
Vilkaviškio „Bruklinas“ – „Kauno Žalgiris“ 4:10
Dar rezultatyvesnės rungtynės įvyko Vilkaviškyje, kur šeimininkas „Bruklinas“ pajuto čempiono „Kauno Žalgirio“ jėgą. Karštos rungtynės, kuriose netrūko nei kortelių (9 geltonos ir 2 raudonos) nei baudinių (du – 10 metrų, vienas – 6 metrų), nei įvarčio į savo vartus.
Dvikovos pradžia šeimininkams nežadėjo nieko blogo. Trečiąją susitikimo minutę iš kairiojo krašto tolimu smūgiu pasižymėjo Antonio de Sousa, maža to, vilkaviškiečiai turėjo visai neblogų šansų skirtumą padvigubinti.
Nepavykus to padaryti, išlyginamąjį įvartį pelnė Klausas Andersonas Ferreira. Sulaukęs perdavimo prie pat virpsto, legionerius kyštelėjo galvą bei pasiuntė kamuolį į tinklą. Įpusėjus kėliniui, už žaidimą ranka baudos aikštelėje į šeimininkų vartus buvo skirtas šešių metrų baudinys, kurį tas pats K. Andersonas Ferreira realizavo užtikrintai.
Vos po keliolikos sekundžių, bandydamas gelbėti komandą, į savo vartus įvartį įsimušė Justinas Zagurskas, o per likusią kėlinio dalį K. Andersonas Ferreira nerealizavo dešimties metrų baudinio, atsidūręs vienas prieš varžovų vartininką, pelnė savo antrąjį įvartį, o po skirto dar vieno dešimties metrų baudinio, fiksavo hetriką.
Po pertraukos A. de Sousa grąžino savo komandą iki minimalaus deficito, tačiau panaikinti jo taip ir nepavyko. Ignas Raštutis pasinaudojo šiurkščia varžovų klaida bei iš metro įrideno kamuolį į tuščius vartus.
Likus žaisti penkiolikai minučių, Wilgneris da Conceicao užsidirbo antrą geltoną kortelę bei buvo pašalintas iš aikštės. Toks pat scenarijus buvo surašytas ir su Juanu Tevesu Sotero, kuris komandą mažumoje paliko 36-ąją minutę.
Šie pašalinimai prisidėjo ir prie itin sėkmingo šeimininkų rungtynių finišo. Ypač sėkmingai pasirodė J. Zagurskas, per devynių minučių atkarpą sugebėjęs savo komandos persvarą padidinti trimis įvarčiais.
„Gargždų Pramogos“ – „Vilnius futsal“ 5:0
Itin nesėkmingai susiklosčiusi rungtynių pradžia sostinės ekipą įvarė į duobę, iš kurios pastaroji išlipti nesugebėjo. Paulius Lotužys, sužaidus tris minutes, atidarė įvarčių sąskaitą, kurią po 35 sekundžių Jonny Weslley papildė antru, o dar beveik po minutės – Deividas Reimaris trečiu įvarčiu.
Vilniečiai turėjo savo šansų pasižymėti, tačiau gargždiškiai jų turėjo žymiai daugiau. Tad nieko keisto, kad dar pirmajame kėlinje J. Weslley užfiksavo dublį, o komandos pranašumą padidino iki 4:0.
Antrojo kėlinio pradžioje Joao Teixeira kaire koja tolimu smūgiu pelnė komandos įvartį, tuo pačiu užtvirtindamas „Gargždų Pramogų“ komandos persvarą. Per likusį laiką šeimininkai buvo arti to, kad skirtumas taptų dar didesnis, tačiau daugiau įvarčių įmušta nebuvo.
Vis tik, vilniečių nelaimei, komanda būsimoms rungtynėms neteko Jokūbo Višinsko, kuris už grubią pražangą prieš save išvydo tiesioginę raudoną kortelę, būsimam turui garantuojančią diskvalifikaciją.
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