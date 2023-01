Žiniasklaida: paaiškėjo, kada įvyks Stanionio ir Ortizo kova

Iš pradžių buvo planuota, kad E. Stanionis ir V. Ortizas susikaus kovo 18 d. Visgi, prieš pat išvyką į JAV lietuviui prireikė skubios apendicito operacijos. E. Stanionis iš karto po operacijos sakė, kad tikisi kautis jau balandį.

Kai kurie ekspertai ir net V. Ortizo agentas manė, kad E. Stanioniui reikės daugiau laiko atsigavimui – bent 2-3 mėnesių. Visgi, lietuvis sutiko kovą nukelti vos 6 savaitėms.

Vergil Ortiz Jr. and Eimantas Stanionis will meet in a rescheduled welterweight bout on April 29 in Texas, sources told ESPN.



The DAZN fight was set for March 18 but postponed after Stanionis underwent an emergency appendectomy earlier this month.https://t.co/svpJcLqOt5