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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Žemaičio netekęs „Neptūnas“ krito prieš Italijos klubą

2026-10-28 21:07 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-28 21:07
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Europos taurėje darkart kluptelėjo Klaipėdos „Neptūnas“ (1/4), kuris namie 85:94 (20:24, 25:23, 20:24, 20:23) nusileido C grupės lyderei Neapolio „Napoli“ (5/0).

(Euroleague.net)
GALERIJA (12)

Europos taurėje darkart kluptelėjo Klaipėdos „Neptūnas“ (1/4), kuris namie 85:94 (20:24, 25:23, 20:24, 20:23) nusileido C grupės lyderei Neapolio „Napoli“ (5/0).

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Neapolio komanda nuo mačo pradžios šovė į priekį, gerą atkarpą žaidė Kalebas Tarczewskis – 15:7. Iki ketvirčio pabaigos „Neptūnui“ pavyko priartėti (20:24), tačiau varžovai vėl ėmė bėgti – 36:23. Elvaras Fridrikssonas su Henri Drellu rinko reikalingus taškus (31:36), o po Mindaugo Girdžiūno baudų ekipas skyrė vos du taškai (43:45), tad po dviejų kėlinių intriga buvo didelė – 45:47.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Neptūnas“ – „Napoli“

Po pertraukos „Napoli“ vėl susigrąžino dviženklį pranašumą (59:49), nors Einatas Tubutis ir E.Fridrikssonas siekė tai sudrumsti – 54:59. Amerikietiški kalneliai tęsėsi, tačiau laikas buvo „Napoli“ sąjungininkas, nes artėti „Neptūnui“ sekėsi vis sunkiau.

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Skirtumas vėl buvo dviženklis (77:65), o komandą gelbėti ėmė M.Girdžiūnas, pataikęs tritaškį ir stojęs mesti trijų baudų metimu – 75:84. Deficitą tirpdė ir H.Drellas (79:86), bet pirmos kategorijos techninę pražangą gavo islandas, ji vėliau skirta ir suolui. Galiausiai tašką dėjo Jahmi‘aus Ramsey ir Jacko White‘o metimai.

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Antakį prasiskėlęs Kristupas Žemaitis sužaidė vos 20 sekundžių, jis buvo išgabentas į ligoninę. Raymondas Somerville‘as nuo suolo nekilo.

„Vakarų banga“ anksti paliko rungtynes, jas boikotuodama dėl esą nelygaus elgesio su jais. Įrašas apie tai – čia:

„Neptūnas“: Elvaras Fridrikssonas 24, Mindaugas Girdžiūnas 16, Henri Drellas 14 (5 atk. kam.), Einaras Tubutis 10 (8 atk. kam.), Yannickas Franke 9.

„Napoli“: Jahmi‘us Ramsey 20, Markelis Brownas 13, Kalebas Tarczewskis 12, Gugliemo Caruso ir Jackas White‘as – po 10.

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