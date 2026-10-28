Žemaičio netekęs „Neptūnas“ krito prieš Italijos klubą

Neapolio komanda nuo mačo pradžios šovė į priekį, gerą atkarpą žaidė Kalebas Tarczewskis – 15:7. Iki ketvirčio pabaigos „Neptūnui“ pavyko priartėti (20:24), tačiau varžovai vėl ėmė bėgti – 36:23. Elvaras Fridrikssonas su Henri Drellu rinko reikalingus taškus (31:36), o po Mindaugo Girdžiūno baudų ekipas skyrė vos du taškai (43:45), tad po dviejų kėlinių intriga buvo didelė – 45:47.
Po pertraukos „Napoli“ vėl susigrąžino dviženklį pranašumą (59:49), nors Einatas Tubutis ir E.Fridrikssonas siekė tai sudrumsti – 54:59. Amerikietiški kalneliai tęsėsi, tačiau laikas buvo „Napoli“ sąjungininkas, nes artėti „Neptūnui“ sekėsi vis sunkiau.
Skirtumas vėl buvo dviženklis (77:65), o komandą gelbėti ėmė M.Girdžiūnas, pataikęs tritaškį ir stojęs mesti trijų baudų metimu – 75:84. Deficitą tirpdė ir H.Drellas (79:86), bet pirmos kategorijos techninę pražangą gavo islandas, ji vėliau skirta ir suolui. Galiausiai tašką dėjo Jahmi‘aus Ramsey ir Jacko White‘o metimai.
Antakį prasiskėlęs Kristupas Žemaitis sužaidė vos 20 sekundžių, jis buvo išgabentas į ligoninę. Raymondas Somerville‘as nuo suolo nekilo.
„Vakarų banga“ anksti paliko rungtynes, jas boikotuodama dėl esą nelygaus elgesio su jais. Įrašas apie tai – čia:
„Neptūnas“: Elvaras Fridrikssonas 24, Mindaugas Girdžiūnas 16, Henri Drellas 14 (5 atk. kam.), Einaras Tubutis 10 (8 atk. kam.), Yannickas Franke 9.
„Napoli“: Jahmi‘us Ramsey 20, Markelis Brownas 13, Kalebas Tarczewskis 12, Gugliemo Caruso ir Jackas White‘as – po 10.
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