Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Netekčių nepaisę „Šiauliai“ laimėjo Europos taurėje

2026-10-28 20:13 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-28 20:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Šiauliai“ (3/2) pasiekė pergalę Europos taurėje, kur namie 98:93 (31:23, 18:26, 31:26, 18:18) nugalėjo Romos „Maxima“ (2/3).

M.Caffey pelnė 22 taškus (Euroleague.net)
GALERIJA (10)

„Šiauliai“ (3/2) pasiekė pergalę Europos taurėje, kur namie 98:93 (31:23, 18:26, 31:26, 18:18) nugalėjo Romos „Maxima“ (2/3).

REKLAMA
0

Šiauliečiams nepadėjo Tauras Jogėla ir Cedricas Hendersonas.

Martynas Pacevičius ir Dovydas Romančenko tritaškiais suteikė persvarą „Šiauliams“ (13:6), o dar vienas tolimas šūvis iš Selimo Fofanos skirtumą pavertė dviženkliu – 21:11. „Maxima“ bandė artėti, tačiau kontrolę rankose turėjo šeimininkai – 31:23.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Šiauliai“ – „Maxima“

Mirza Alibegovičius skirtumą tirpdė iki minimalaus (30:31), o Carlas Wheatle‘as išvedė svečius priekin – 33:31. Lygi kova tęsėsi iki ketvirčio pabaigos – 49:49.

REKLAMA
REKLAMA

Šeimininkai gerai pradėjo trečią kėlinį ir atgavo pranašumą (58:52), nors Miro Bilanas ir laikė „Maxima“ greta. Svarbius taškus pelnė Simas Jarumbauskas (87:77), tiesa, „Maxima“ ėmė artėti. Po Hunterio Tysono metimo iš skirtumo liko vos 3 taškai (86:89), tačiau Kassimas Nicholsonas buvo taiklus – 91:86.

REKLAMA

Liko 3 minutės, H.Tysonui atsakė Michaelis Caffey, o S.Jarumbauskas atstatė dviženklį skirtumą – 98:88. „Maxima“ vėl intrigą didino (93:98), tačiau pergalės šiauliečiai nepaleido.

„Šiauliai“: Michaelas Caffey 22 (5 rez. perd., 6/7 trit.), Dovydas Romančenko 17 (5 atk. kam.), Selimas Fofana 15, Simas Jarumbauskas ir Kassimas Nicholsonas (6 atk. kam.) – po 10.

„Maxima“: Bryntonas Lemaras 19 (6 atk. kam.), Aaronas Holiday‘us 16, Miro Bilanas 13 (6 atk. kam.), Hunteris Tysonas 11.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų