Netekčių nepaisę „Šiauliai“ laimėjo Europos taurėje

Šiauliečiams nepadėjo Tauras Jogėla ir Cedricas Hendersonas.
Martynas Pacevičius ir Dovydas Romančenko tritaškiais suteikė persvarą „Šiauliams“ (13:6), o dar vienas tolimas šūvis iš Selimo Fofanos skirtumą pavertė dviženkliu – 21:11. „Maxima“ bandė artėti, tačiau kontrolę rankose turėjo šeimininkai – 31:23.
Mirza Alibegovičius skirtumą tirpdė iki minimalaus (30:31), o Carlas Wheatle‘as išvedė svečius priekin – 33:31. Lygi kova tęsėsi iki ketvirčio pabaigos – 49:49.
Šeimininkai gerai pradėjo trečią kėlinį ir atgavo pranašumą (58:52), nors Miro Bilanas ir laikė „Maxima“ greta. Svarbius taškus pelnė Simas Jarumbauskas (87:77), tiesa, „Maxima“ ėmė artėti. Po Hunterio Tysono metimo iš skirtumo liko vos 3 taškai (86:89), tačiau Kassimas Nicholsonas buvo taiklus – 91:86.
Liko 3 minutės, H.Tysonui atsakė Michaelis Caffey, o S.Jarumbauskas atstatė dviženklį skirtumą – 98:88. „Maxima“ vėl intrigą didino (93:98), tačiau pergalės šiauliečiai nepaleido.
„Šiauliai“: Michaelas Caffey 22 (5 rez. perd., 6/7 trit.), Dovydas Romančenko 17 (5 atk. kam.), Selimas Fofana 15, Simas Jarumbauskas ir Kassimas Nicholsonas (6 atk. kam.) – po 10.
„Maxima“: Bryntonas Lemaras 19 (6 atk. kam.), Aaronas Holiday‘us 16, Miro Bilanas 13 (6 atk. kam.), Hunteris Tysonas 11.
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