  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Žemaičio komanda nesėkmingai sužaidė Turkijos lygoje – nusileista „Esenler Erokspor“ ekipai

2025-10-13 21:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 21:04

Turkijos čempionate pralaimėjimą patyrė Kristupo Žemaičio atstovaujama Manisos „Glint“ (1/2) komanda, kuri namie 75:95 (21:21, 20:25, 12:28, 22:21) nusileido Stambulo „Esenler Erokspor“ (1/2) krepšininkams.

K.Žemaitis pelnė 9 taškus

0

Lietuvis per 29 minutes pelnė 9 taškus (2/6 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą ir sykį suklydo.

Nugalėtojams Jordonas Crawfordas įmetė 20 taškų (9 rez. per.), Langstonas Golloway’us pridėjo 16 (4/4 trit.).

Pralaimėjusiems Judah Mintzas pelnė 21 tašką (7/13 metimai), Isaiah Mobley surinko 14 (10 atk. kam.).

