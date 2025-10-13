Žemaičio komanda nesėkmingai sužaidė Turkijos lygoje – nusileista „Esenler Erokspor“ ekipai

Lietuvis per 29 minutes pelnė 9 taškus (2/6 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą ir sykį suklydo.
Nugalėtojams Jordonas Crawfordas įmetė 20 taškų (9 rez. per.), Langstonas Golloway’us pridėjo 16 (4/4 trit.).
Pralaimėjusiems Judah Mintzas pelnė 21 tašką (7/13 metimai), Isaiah Mobley surinko 14 (10 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!