TV3 naujienos > Sportas

„Žalgiris“ žais rungtynes Londone

2025-08-14 12:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 12:03

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai ikisezoninių rungtynių maratoną rugsėjo 17-ąją užbaigs neeilinėmis rungtynėmis Londone. Paskutiniuoju žalgiriečių varžovu prieš oficialų sezono startą taps Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono „Lions“ klubas.

Francisco | Roko Lukoševičiaus nuotr.

0

Rungtynes, kurios prasidės 21:30 val. Lietuvos laiku, tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“ turinio platforma.

Dvikova Didžiosios Britanijos sostinėje ne tik taps puikia proga išvysti pasiruošimą 2025–2026 m. sezono kovoms užbaigsiančius „Žalgirio“ krepšininkus, bet ir sugrįžimui į Europos taurę besiruošiančią T.Sabonio treniruojamą „Lions“ ekipą.

Lietuviškų akcentų „Lions“ klube yra ir be vyriausiojo trenerio T.Sabonio – trenerių štabe darbuosis ir Vytautas Pliauga su Gintaru Krapiku, o komandos sporto direktoriaus pareigas eina Martynas Purlys. Be to, organizacijos struktūroje komercijos direktoriumi dirba Justinas Liaudinskas.

Dvikova vyks „Lions“ namų „Copper Box“ arenoje, kurioje žalgiriečiai jau yra anksčiau žaidę ikisezonines rungtynes – prieš 2017–2018 m. sezono startą, tuomet Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda, gausiai palaikoma vietos lietuvių įveikė Lenkijos Torūnės „Polski Cukier“ klubą (87:61).

Rugsėjo 17-ąją vyksiančiame ikisezoniniame susitikime vėl tikimąsi gausių vietos lietuvių pajėgų. Krepšinio sirgalių lauks įvairios aktyvacijos ir galimybė susipažinti su naujos sudėties „Žalgirio“ komanda.

