  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ – „Valencia“ tiesiogiai: per pertrauką – Lietuvos čempionų persvara

Transliacija nuo 19:45 val.
2025-11-07 19:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 19:30
2

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai tęsia Eurolygos kovas – Tomo Masiulio auklėtiniai penktadienio vakarą namuose priima „Valencia“ ekipą. Po dviejų kėlinių žalgiriečiai priekyje 38:35.

Rungtynių startas – 19:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

„Žalgirio“ krepšininkai Eurolygoje žygiuoja per trijų pergalių seriją, kurios metu buvo nugalėtos „Barcelona“, „Virtus“ ir ASVEL komandos. Savaitgalį LKL pirmenybėse žalgiriečiai nugalėjo Vilniaus „Rytą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Valencia“ taip pat laimėjo trejas iš eilės rungtynes Eurolygoje – palaužė „Olimpia“, „Fenerbahče“ ir „Dubai“ klubus.

Į 9-ąjį turą „Žalgiris“ žengė kaip Eurolygos lyderis (6 pergalės, 2 pralaimėjimai), „Valencia“ turi viena pergale mažiau.

„Laukia labai agresyvus, energingas varžovas, žaisime prieš komandą, kuri demonstruoja vieną greičiausių krepšinių šiuo metu, nori mesti daug tritaškių, bėgti į greitą puolimą bei kovoti dėl kiekvieno kamuolio. Labai svarbu bus stabdyti jų greitas atakas ir neleisti mesti tritaškių, o tai nėra lengva, nes žaidžia su daug gynėjų ir kūrėjų“, – prieš rungtynes kalbėjo T. Masiulis.

Prieš rungtynes treneris patikino, kad Mosesas Wrightas išvengė rimtesnės riešo traumos, nors taip pat pridėjo, kad taip susižeidęs „paprastas žmogus kelias savaites su langete vaikščiotų“.

Tikrai „Žalgiriui“ nepadės raumens traumą patyręs Nigelas Williamsas-Gossas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kasparas Jakučionis (nuotr. Euroleague ir Scanpix)
Jakučionio kelias „Barcoje“: „Real“ dėmesys, neįtikėtinos sąlygos ir buvimas šalia Šaro

jo
jo
2025-11-07 11:24
Prašymas sirgaliams - paimkite ir su visomis kėdėmis išneškit iš salės komentatorius.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
