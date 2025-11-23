 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Žalgiris“ Panevėžyje palaužė „Lietkabelį“ su grįžusiu Williamsu-Gossu

2025-11-23 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 16:20

Sausakimšai užpildytoje „Kalnapilio“ arenoje Panevėžio „Lietkabelis“ (6/4) Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) metė rimtą kovą Kauno „Žalgiriui“ (8/1), bet galiausiai pralaimėjo – 77:81(18:20, 19:15, 22:27, 18:19).

N.Williamsas-Gossas į aikštę grįžo po mėnesio pertraukos (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

4

„Žalgiris“ rungtynėse sulaukė Nigelo Williamso-Gosso sugrįžimo, kuris nežaidė nuo spalio 23 dienos. Jis ant parketo praleido 11 minučių, taškų nepelnė (0/1 dvit., 0/2 trit.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius ir liko be naudingumo balų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kauniečiai vertėsi be Arno Butkevičiaus, o ant Panevėžio komandos suolo rungtynes stebėjo į klubą grįžtantis Fardawsas Aimaqas.

„Žalgiris“ rungtynes pradėjo Ąžuolo Tubelio ir Moseso Wrighto taškais (5:0), bet panevėžiečiai greitai atsitiesė ir po antro Kristiano Kullamae tritaškio išsiveržė į priekį – 13:12. Žalgiriečiai į tai atsakė spurtu 8:0 (20:13), bet K.Kullamae pridėjo dar du taškus, o kėlinį su sirena tritaškiu uždarė Michaelas Flowersas – 18:20.

M.Flowersas antrojo kėlinio starte išlygino rezultatą (20:20), o Lazaro Mutičiaus dėjimas buvo ir išvedęs „Lietkabelį“ į priekį (24:23), bet „Žalgiris“ vėl sužaidė geresnę atkarpą – 29:24. Vis tik toli svečiams pabėgti nepavyko, o kamuolį praradęs N.Wiliamsas-Gossas užsidirbo prieš Augustine'ą Rubitą nesportinę pražangą ir panevėžiečiai laimėjo atkarpą 11:2 – 35:31. Į pertrauką „Lietkabelis“ išsinešė trapią persvarą – 37:35.

Po pertraukos „Žalgiris“ į aikštę išėjo su kita energija ir po antro Sylvaino Francisco tritaškio kėlinyje jau pirmavo 53:46. M.Flowersui pavyko sumažinti atsilikimą iki vieno metimo (54:57), Deividas Sirvydis atsakė tritaškiu (60:54), bet penki paeiliui Gabrieliaus Maldūno taškai išlaikė panevėžiečių tikėjimą – 59:62.

Lemiamame ketvirtyje „Žalgiris“ visiškai perėmė mačo kontrolę, kai pradėjo kėlinį spurtu 7:0 – 69:59. L.Mutičiaus ir Jamelo Morriso tritaškiai dar palaikė šeimininkų gyvybę (67:74), bet S.Francisco reidas prasidėjus paskutinei minutei atrodė, kad išsprendė visus klausimus – 78:71. Vis tik žalgiriečių klaidos leido šeimininkams priartėti (77:80), bet antrą baudą pataikęs Edgaras Ulanovas nebeleido panevėžiečiams pavyti Lietuvos čempionų.

Geriausias rungtynes šį sezoną sužaidęs Ignas Brazdeikis per 24 minutes surinko 17 taškų (3/6 dvit., 3/5 trit., 2/2 baud.), 3 atkovotus kamuolius ir 18 naudingumo balų.

Mačo epizodai:

Pralaimėtojų gretose išsiskyrė K.Kullamae ir A.Rubito tandemas. Estas surengė 26 taškų (5/6 dvit., 5/8 trit., 1/2 baud.) ir 22 naudingumo balų pasirodymą, o amerikietis prie 16 taškų pridėjo 9 atšokusius kamuolius ir su 25 balais tapo efektyviausiu mačo žaidėju. Jam tai buvo paskutinis mačas Panevėžyje.

„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae 26, Augustine'as Rubitas 16, Lazaras Mutičius ir Jamelas Morrisas po 9, Michaelas Flowersas 8. 

„Žalgiris“: Ignas Brazdeikis 17, Mosesas Wrightas 14, Sylvainas Francisco 12, Maodo Lo 10, Ąžuolas Tubelis 9, Dustinas Sleva ir Edgaras Ulanovas po 6.

Trenerių komentarai:

