Žalgirio“ treneris Čeburinas po netikėtai praleisto įvarčio rungtynių pabaigoje: „Per didelis džentelmeniškumas kainavo pergalę“

Žalgiriečiai pirmavo po Machopo Cholo įvarčio antrajame kėlinyje, tačiau paskutinę pagrindinio laiko minutę rezultatą išlygino Denisas Ževžikovas, kuomet žalgiriečiai manė, jog kamuolys skries į užribį, tačiau pavyko jį išlaikyti aikštelėje.
Rungtynių metu ištikimiausi „Žalgirio“ sirgaliai vėl skyrė skanduotes vyriausiajam treneriui Vladimirui Čeburinui, kuri ragina pasitraukti iš savo pareigų.
Pats V. Čeburinas kalbėdamas po rungtynių sakė, kad praleistą įvartį lėmė „pernelyg didelis džentelmeniškumas“.
„Kartais taip nutinka, būna tokių rungtynių, kai yra daug atviro futbolo, daug kovos, daug įdomių kombinacijų. Daug lankėmės baudos aikštelėje. Kaip taisyklė, padarėme vieną, dvi–tris klaidas, kurias vėliau neutralizavome, bet pabaigoje padarėme rimtą klaidą, kurios nesugebėjome ištaisyti, nors įvartis buvo įmuštas tokiu momentu, kai viskas atrodė kontroliuojama – daug atakavome, turėjome kampinių, standartų. Tačiau būtent ta klaida ir nulėmė rungtynių baigtį, nes futbolas yra klaidų žaidimas, – sakė V. Čeburinas. – Mes padarėme klaidą, kad sustojome, o varžovas nesustojo. Mes esame truputį per daug džentelmeniški – išmušame kamuolį, kai varžovas guli, bet kai mes gulime, niekas kamuolio neišmuša. Tai yra kiekvieno žaidėjo aikštėje ir kiekvienos komandos reikalas. Šįkart mes sustojome, davėme šansą, varžovas juo pasinaudojo.“
„Žagiris“ per 25 rungtynes yra iškovojęs 36 taškus ir žengia penktoje pozicijoje bei vienu tašku atsilieka nuo „Šiaulių“.
