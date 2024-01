„Žalgirio” kelyje Eurolygoje – autsaideris, kurio kirčiai lietuvius šiame sezone jau nuliūdino

„Žalgiris“ po pirmojo rato (17 rungtynių) yra sukrapštęs vos 5 pergales ir tarp 18 Eurolygos klubų turnyrinėje lentelėje užima 16 vietą. Tuo metu ALBA per analogišką laikotarpį laimėjo vos 3 kartus ir turnyro lentelėje žengia priešpaskutinėje vietoje.

Pirmajame rate tarpusavio dvikovoje 64:62 triumfavo Berlyno klubo krepšininkai, o šis skaudus „Žalgirio“ pralaimėjimas smarkiai prisidėjo prie to, kad Kazį Maksvytį trenerio poste pakeistų Andrea Trinchieri.

Įdomu tai, kad pastaruosius 3 sezonus A. Trinchieri dirbo Vokietijoje, kur treniravo Miuncheno „Bayern“. Pirmuosius du sezonus „Bayern“ pateko į Eurolygos ketvirtfinalį ir maksimaliai ištęsė ketvirtfinalio seriją iki 5 rungtynių su „Barcelonos“ krepšininkais. Vis tik ALBA geriau atrodė vietiniame fronte, kur tapo Vokietijos čempionu.

Vokiečiai – naudingiausi žaidėjai

Šiandien ALBA ekipos veidas, simbolinis ir naudingiausias žaidėjas yra Johannesas Thiemannas. 206 cm ūgio vidurio puolėjas praėjusią vasarą su Vokietijos rinktine tapo pasaulio čempionu, o šį sezoną yra vienas iš dviejų klubo žaidėjų, kuris nepraleido nė vienerių pirmojo rato Eurolygos rungtynių.

Per vidutiniškai aikštėje praleidžiamas 25,5 min. J. Thiemannas pelno 13,8 taško ir tai daro solidžiu pataikymo procentu. Dvitaškius 29-erių vokietis meta 55,7 proc. tikslumu, o nuo trijų taškų zonos atakuoja 40,5 proc. taiklumu,

J. Thiemannas taip pat atkovoja po 5,4 kamuolio, atlieka 2,1 rezultatyvaus perdavimo, perima 1,1 kamuolio ir rungtynes baigia su 18,1 naudingumo balo.

Antrasis pagal šį žaidimo komponentą ALBA gretose šiandien yra Louisas Olinde. 25-erių Vokietijos puolėjas per 22,44 min. pelno 10,2 taško (72 proc. dvit., 43,3 trit.) ir renka po 12 naudingumo balų.

Kiti krepšininkai neperžengia dviženklio naudingumo ribos, tačiau silpniausia ALBA pusė – žaidimo kūrėjo nebuvimas. Daugiausiai rezultatyvių perdavimų (po 3) atlieka Matteo Spagnolo, Malte‘as Delow ir Žiga Samaras. Italo, vokiečio ir slovėno amžiaus vidurkis yra vos 21-eri metai ir nė vienas iš jų nėra sprendžiantis žaidėjas.

NBA patirties turintis amerikietis

Prieš sezoną daug vilčių dėta į NBA patirties turintį įžaidėją Sterlingą Browną. 28-erių amerikietis yra rungtyniavęs Milvokio „Bucks“, Hjustono „Rockets“, Dalaso „Mavericks“ ekipose, o dar 2023 m. spėjo parungtyniauti kartu su LeBronu Jamesu Los Andželo „Lakers“ franšizėje.

Amerikietis pirmajame Eurolygos reguliaraus sezono rate sužaidė 13 rungtynių, aikštėje praleido po 25 min. ir per jas pelnydavo po 11,9 taško, atlikdavo 2,3 rezultatyvaus perdavimo, atkovodavo 2,6 kamuolio, perimdavo 1,2 kamuolio ir rinkdavo po 9,5 efektyvumo balo.

Tai tikrai nėra tokie skaičiai, kurie pateisintų lyderio ir komandos puolimo akumuliatoriaus vardą, kokiu krepšininkas buvo matytas prieš sezoną.

Natūralu, kad turnyro lentelės priešpaskutinėje vietoje esant komanda yra autsaiderė ir pagal atskiras statistikos kategorijas.

ALBA per rungtynes pelno 75,9 taško ir tai yra prieš paskutinis rezultatas lygoje. Palyginimui, „Žalgiris“ per mačą pelno 78,5 taško ir tai yra 14 rezultatas lygoje.

Pagal dvitaškių pataikymo procentą vokiečiai Eurolygoje yra penkiolikti („Žalgiris“ – keturioliktas). Pagal gynyboje atkvotus kamuolius ALBA yra paskutinė (vid. 20). Tuo metu kauniečiai pagal šį rodiklį yra šeštoje vietoje (23,4).

Kaip jau minėjome, ALBA prastai dalinasi kamuoliu ir pagal rezultatyvius perdavimus yra 14 vietoje (vid. 16,1 perdavimo per rungtynes). Tačiau blogiausiai besidalinti kamuoliu ekipa po pirmojo rato yra būtent „Žalgiris“ (15,3).

Abi komandos yra autsaiderės ir pagal efektyvumo balus. „Žalgiris“ su 80,3 balo yra 16-as, o ALBA su 76,6 balo – paskutinė.

Abi komandos panašiai kovoja dėl atšokusiu kamuolių ir pagal šį rodiklį užima 16 („Žalgiris“) ir 18 (ALBA) vietas.

„Žalgiris“ ilgą laiką buvo taikliausiai tritaškius metanti Eurolygos organizacija, tačiau pasibaigus pirmajam ratui pagal šį rodiklį smuko į 6 vietą. Dabar žalgiriečiai per mačą vidutiniškai pataiko po 9,9 tritaškio.

ALBA taikliai krepšį iš toli per rungtynes vidutiniškai atakuoja 8,9 karto ir tai yra dešimtas rezultatas lygoje.

Statistikos eilutės, kurios ragina neužmigti

Vis tik yra statistikos kategorijų, kuriose ALBA atrodo labai solidžiai ir to kauniečiams reiktų saugotis labiausiai.

ALBA pirmauja visoje Eurolygoje pagal perimtus kamuolius. Vidutiniškai jie apvagia varžovus po 7,8 karto per rungtynes ir tai yra geriausias rezultatas lygoje. Tuo metu „Žalgiris“ perima po 5,3 kamuolio ir tai yra 17-as rezultatas Eurolygoje.

Be to, ALBA krepšininkai išsiskiria pastangomis kovojant kamuolius puolime (vid. 10,9, 5 vieta Eurolygoje). Taip Berlyno klubas susikuria antruosius šansus, o tai yra tiesus kelias į taškus ir varžovų varginimą, kadangi oponentai vėl priversti žaisti be kamuolio.

Penkiolikos žaidėjų sudėtyje ALBA turi 6 vokiečius, 3 amerikiečius, 2 italus, po vieną krepšininką iš Kroatijos, Slovėnijos, Naujosios Zelandijos ir Čado.

Vokiečiai tradiciškai nesibaimina pasitikėti jaunais savo šalies krepšininkais ir tai jiems kainuoja pergales Eurolygoje, tačiau pasitarnauja nacionalinės rinktinės reikalams.

Pavyzdžiui, 22-ejų M. Delow ir 23-ejų Jonas Mattisseckas žaidžia po 15,26 min.

„Žalgiryje“ jauni lietuviai sulaukia mažiau pasitikėjimo, o jis atėjus A. Trinchieri turėtų dar sumažėti.

Panašias roles „Žalgiryje“ pirmajame rate atlikdavo 23-ejų Dovydas Giedraitis ir 24-erių Danielius Lavrinvovičius. Vidutiniškai šie krepšininkai iki šiol žaisdavo po 12,17 min.

ALBA fiksuoja 5 pralaimėjimų seriją ir paskutinį kartą pergalę šventė gruodžio 5 d., kai įveikė būtent žalgiriečius.

„Žalgiris“ savo pergalės skonį prisimena dar blankiau. Tai buvo lapkričio 30 d. mūšis su Milano „EA7 Emporio Armani“.

Vėliau sekė 6 pralaimėjimai iš eilės, kurie gali būti nutraukti jau šį vakarą.

Apibendrinant, reikia pripažinti, kad tai yra Eurolygos autsaiderių dvikova, o „Žalgirio“ šansai laimėti vertinami geriau dėl namų sienų pranašumo ir naujo trenerio impulso.

Kaip viskas klostysis aikštėje pamatysime jau šiandien nuo 19:45 val. per „Go3“ televiziją ir naujienų portale tv3.lt.