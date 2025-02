„Žalgirį“ palikęs Lonnie Walkeris atskleidė, kaip viskas įvyko: „Vis dar bandau suvokti“

Priminsime, kad amerikietis pasinaudojo sąlyga iki tam tikros datos nutraukti sutartį su Kauno ekipa ir persikels į NBA rungtyniaujančią Filadelfijos „76ers“ komandą.

Už žaidėjo perėjimą į NBA Filadelfijos klubas „Žalgiriui“ sumokės išpirką (450 tūkst.).

„Skambutį gavau 22 val. vakaro, likus 2 valandoms iki išpirkos galimybės pabaigos. Vis dar bandau viską suvokti, bet jaučiuosi palaimintas ir nekantrauju pradėti naują etapą“, – „X“ sakė L. Walkeris.

Got the call at 10 pm. 2 hours before my clause ended. Still processing it all but truly blessed,humbled, and excited for this next chapter AGTG! https://t.co/ef9Y46Yq53

REKLAMA