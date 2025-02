„Žalgirį“ nuvainikavęs „Dragūnas“ pirmą kartą žais LRF taurės finale

Jau pusfinalyje burtai suvedė šio sezono Lietuvos moterų rankinio lygos (LMRL) lyderes – Vilniaus „Eglės“ ir Kauno r. „Cascada-HC Garliava SM“ komandas.

Nuo pat susitikimo pradžios iniciatyvą į savo rankas tvirtai paėmė „Eglės“ rankininkės. Įpusėjus rungtynėms vilnietės pirmavo 9:6, o antrame kėlinyje atitrūko net devyniais įvarčiais 29:20.

Įtikinamą persvarą iki finalinės sirenos išlaikiusios „Eglės“ rankininkės nugalėjo „Cascada-HC Garliava SM“ komandą 31:23 ir į LRF taurės finalą pateko po trejų metų pertraukos.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Gabija Pilikauskaitė, pelniusi 8 įvarčius, Rita Rakauskienė prie pergalės pridėjo 5 įvarčius, Beatričė Ruseckaitė, Greta Makovskytė ir Deimantė Burbaitė įmetė po 4 įvarčius. Geriausia pusfinalio rankininke „Eglės“ gretose buvo išrinkta vartininkė Evita Žilionytė, atrėmusi net 13-a metimų iš 25-ių (52 proc.).

„Mūsų komandos žaidimas tendencingai gerėja ir džiaugiuosi, kad merginų darbas treniruotėse, atsidavimas darbui ir branda duoda vaisių bei atsispindi rungtynėse. Pasiruošimui šioms rungtynėms įdėjome daug darbo ir sumanymus pavyko įgyvendinti. Atkirtome jų lyderes, o mūsų žaidėjos aikštelėje buvo gyvesnės už varžoves. Principinėje dvikovoje su „Garliava“, mes geriau susitvarkėme ir su psichologiniu spaudimu“, – pergale džiaugėsi „Eglės“ treneris Karolis Kaladinskas.

Garliavos komandai Martyna Ustilaitė pelnė 7 įvarčius, Emilė Aglinskaitė – 6, Karolina Sparnauskaitė – 5.

„Pralaimėjimo priežastis galima vardinti ir vardinti. Labiausiai trūko koncentracijos. Aikštelėje buvo per daug išbalusių veidų. Deja, mūsų komandą išretino traumos ir jaunoms žaidėjoms dar trūksta tokių rungtynių patirties. Be to matėsi, kad varžovės turėjo daugiau noro“, – sakė „Cascada-HC Garliava SM“ treneris Deividas Jovaišas.

Kitame pusfinalyje susitiko praėjusių metų LRF taurės laimėtojos Kauno „Žalgirio“ rankininkės ir Klaipėdos „Dragūnas“.

Sužaidus vos 3 min. „Žalgirio“ komanda liko be lyderės Agnės Gudlinkytės. Po VAR peržiūros teisėjai A. Gudlinkytei parodė raudoną kortelę už neleistiną veiksmą gynyboje.

Nors rungtynes sėkmingiau pradėjo žalgirietės, įpusėjus pirmam kėliniui iniciatyvą perėmė klaipėdietės. „Dragūnas“ po pirmo kėlinio klaipėdietės pirmavo 17:12, o po pertraukos nemažino apsukų ir įpusėjus antram kėliniui atitrūko net devyniais įvarčiais 24:15.

„Dragūno“ rankininkės iškovojo pergalę 29:23 ir pirmą kartą komandos istorijoje pateko į LRF taurės finalą.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Samanta Klovaitė, pelniusi 6 įvarčius, Ugnė Slavėnaitė įmetė 5 įvarčius, Mantė Žvilauskaitė ir Laura Rybakovaitė prie pergalės pridėjo po 4 įvarčius. „Dragūno“ vartininkė Ugnė Šemetulskytė atrėmė 17-a metimų iš 40-ies (43 proc.).

„Mūsų pergalės nepavadinčiau sensacija, nes „Dragūno“ ir „Žalgirio“ komandos yra apylygės. Buvome nusiteikusios pergalei ir važiavome kautis iki galo. Buvo įtemptos rungtynės ir matėsi, kad abi komandos buvo labai įsitempusios. Tiek dviejų minučių pašalinimų dar nesam gavusios per rungtynes. Pergalę lėmė ir tai, kad galbūt mes labiau negu varžovės norėjome laimėti ir labiau to tikėjomės“, – sakė „Dragūno“ trenerė Auksuolė Stropienė.

„Žalgirio“ komandai Gabrielė Vėgėlytė pelnė 8 įvarčius, Karolina Čekuolytė, Ramunė Poškutė ir estė Inga Bušina įmetė po 3 įvarčius.

„Visus paruoštus rungtynių planus sugadino jau trečią minutę gauta raudona kortelė, kai likome be vienintelės kairiarankės žaidėjos, kuriai buvo skirta daug derinių. Po to jau reikėjo burti iš kavos tirščių ir gavosi chaosas. Žaidėm ne kaip iš natų, o kaip iš partitūros. Tenka pripažinti, kad varžovės sužaidė protingiau, geriau išnaudojo mūsų klaidas, geriau prisitaikė prie teisėjavimo ir buvo labiau vertos finalo“, – komentavo „Žalgirio“ treneris Miglius Astrauskas.

LRF taurės moterų turnyro finalas vyks sekmadienį 14 val.

Alytuje vyksta ir LRF taurės vyrų turnyro finalo ketvertas. Turnyro šeimininkas Alytaus „Varsos-Stronglaso“ klubas pusfinalyje susitinka su titulą ginančiu Klaipėdos „Dragūnu“, o Kauno „Granitas-Karys“ žais su HC „Vilniaus“ rankininkais.