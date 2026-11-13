Žaidėjų verdiktas po lygiųjų ketvirtadienį: „Turėjome progų, tereikėjo jas užbaigti“

Primename, kad susitikimas baigėsi lygiosiomis 0:0.
Šiame susitikime Lietuvos nacionalinės rinktinės marškinėlius pirmą kartą apsivilko vartininkas Arnas Voitinovičius, kuris po rungtynių džiaugėsi dėl savo debiuto.
„Manau, kad buvo įprastas jaudulys, kaip ir prieš kiekvienas rungtynes. Žinoma, žaisti už savo šalį yra didelė garbė. Prieš rungtynes jaudinausi, bet joms prasidėjus viskas pasimiršta greitai.
Kalbant apie rungtynes, manau, galėjome nugalėti, žaidėme geriau. Turėjome savo progų, tačiau jų neišnaudojome. Tačiau labai svarbu, kad nepraleidome įvarčio.
Turėjome gerų progų, reikėjo jas užbaigti. Gerai susitvarkėme gynyboje, manau, o labiausiai reikia geresnės progų realizacijos.
Varžovai buvo tikrai gero lygio komanda, jie turi daug žaidėjų, kurie žaidžia pajėgiuose klubuose. Tai jie ir parodė – žaidė kokybiškai visa komanda. Bet savo lygį parodėme ir mes, manau, niekuo nenusileidome varžovams“, – susitikimą ir savo patirtį reziumavo vartų sargas.
Tuo tarpu visas rungtynes sužaidęs vidurio gynėjas Kipras Kažukolovas irgi pridėjo, jog buvo galima pasiekti pergalę, tačiau galima pasisemti pozityvo ir iš tokių rungtynių.
„Įdomios rungtynės su geru varžovu. Turėjome, progų įmušti, galėjome ir patys praleisti įvartį. Esame patenkinti, bet kartu jaučiame ir kartėlį, kad galėjome laimėti.
Kartais nespėdavome grįžti į komandos struktūrą ir kai kuriose situacijose neprarasti šaltakraujiškumo, truputį sužaidėme vedami emocijų. Tačiau šiaip daug kas pavyko.
Gerai įveikėme jų spaudimą, gerai rengėme greitas atakas. Svarbu ir tai, kad nepraleidome įvarčio. Manau, kai atliksime analizę, treneris ras daug pliusų ir kelis dalykus, kuriuos reikės pataisyti.
Susikūrėme nemažai progų, padirbėsime ties realizacija ir viskas bus gerai“, – dvikovą įvertino kuršėniškis.
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