Čepas įvertino dvikovą prieš Surinamą: „Patiko vaikinų požiūris į šias rungtynes“

Ketvirtadienio rungtynėse Kaune pasižymėti progų susikūrė abi komandos, tačiau kamuolio į tinklą pasiųsti nepavyko niekam, tad susitikimas baigėsi be įvarčių.
Po dvikovos spaudos konferencijoje kalbėjęs Lietuvos rinktinės treneris Mindaugas Čepas pasidalino emocijomis debiutavus bei įvertino pačias rungtynes ir jų turinį.
„Tokio jausmo, kaip būti nacionalinės rinktinės treneriu, apibūdinti ir apipasakoti tiesiog negali, jį reikia pajausti. Labai geras jausmas, labai didelė atsakomybė, pulsas buvo labai intensyvus.
Iš tikrųjų turėjome pakankamai mažai laiko tam, kad iki galo susistyguotume, bet per gana trumpą laiką mums pavyko daug gerų dalykų atlikti aikštėje. Žinojome, kad turime labai mažai laiko, todėl koncentravomės į nedaug dalykų, bet tuos dalykus, kuriuos atlikinėjome, aš mačiau aikštėje. Mačiau energiją, kuri tvyrojo visas šias tris dienas.
Trūko tik vieno dalyko – įvarčio. Dėl to yra apmaudu, bet man labai patiko vaikinų požiūris į šias rungtynes. Vaikinams pasakiau, kad suprantu, jog žaidžiant prieš olandus papildomai motyvuoti turbūt nieko nereikia, bet prieš Surinamą turbūt reikia kažkur sau įgnybti, kad iki galo būtum profesionalas. Man labai patiko jų požiūris ir supratau, kad šie vaikinai labai myli savo darbą“, – po susitikimo kalbėjo M. Čepas.
Visgi, tarp netenkinusių dalykų specialistas labiausiai išskyrė realizaciją.
„Trūko tikslumo, šaltakraujiškumo, nes momentų tikrai buvo pakankamai, ypač antrajame kėlinyje. Buvo ir standartinių padėčių, bet viskas gerai – 0:0, važiuojame toliau.
Kitose rungtynėse, atsižvelgdami į tai, kiek susikūrėme progų ir kad neįmušėme, akcentuosime tai, kaip tas progas paversti įvarčiais – realizaciją“, – jau į pirmadienio rungtynes prieš Lichtenšteiną žvelgė M. Čepas.
Jis dar kartą buvo paklaustas ir apie tai, kokį įspūdį jam paliko Surinamo komanda.
„Pats mačiau trejas jų rungtynes. Jau ankstesnėse spaudos konferencijose kalbėjau, kad varžovas skamba egzotiškai, bet tai, ką pamačiau, man neatrodė kaip egzotiška komanda, tai buvo rimta komanda. Ji moka ir geba žaisti labai atakuojantį futbolą, bet tai, kaip jie atrodė šiandien, yra mūsų žaidėjų nuopelnas – tai, kaip mes prieš juos gynėmės“, – dėstė treneris.
Pabaigoje jis pasidalino padėka ir stadione šaltą vakarą susirinkusiems sirgaliams.
„Norėčiau padėkoti tiems žmonėms, kurie tokiu šaltu metu surado savyje jėgų ateiti į šias rungtynes ir palaikyti mūsų žaidėjus. Be galo dėkingi esame jiems, lenkiu prieš juos savo žilą galvą. Mes jų laukiame pirmadienį, galbūt ir dar didesnėmis pajėgomis“, – užbaigė treneris.
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Likęs Lietuvos vyrų rinktinės lapkričio mėnesio grafikas
Lapkričio 16 diena (pirmadienis)
19.00 val. Lietuva – Lichtenšteinas
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