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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Yamalis praleis Ispanijos rinktinės rungtynes su Čekija

2026-11-09 15:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-09 15:56
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Ispanijos futbolo federacija pranešė, jog „Barcelonos“ jaunoji žvaigždė Lamine‘as Yamalis dėl kelio traumos praleis artėjančios tarptautinių rinktinių pertraukos metu vyksiančias UEFA Tautų lygos rungtynes su Čekija.

Lamine’as Yamalis | EPA / JUANJO MARTIN nuotr.

Ispanijos futbolo federacija pranešė, jog „Barcelonos“ jaunoji žvaigždė Lamine‘as Yamalis dėl kelio traumos praleis artėjančios tarptautinių rinktinių pertraukos metu vyksiančias UEFA Tautų lygos rungtynes su Čekija.

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19-metis futbolininkas „sugėrė“ smūgį sekmadienį įvykusiose „La Liga“ rungtynėse prieš „Atletico“, kurias katalonai laimėjo rezultatu 2:1.

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Puolėjas žaidė 90 minučių, o „Barcelonai“ pergalę padovanojo dublį pelnęs Ferminas Lopezas. Katalonai įsitvirtino „La Liga“ turnyrinės lentelės viršūnėje nuo Madrido „Real“ atsiplėšę 3 taškais.

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L. Yamalis artimiausiomis dienomis bus gydomas Barselonoje siekiant, jog pastarasis galėtų prisijungti prie Ispanijos rinktinės prieš sekmadienį Madride vyksiančias rungtynes su Anglija.

Priminsime, jog Ispanijos rinktinė Tautų lygos A diviziono trečioje grupėje laimėjo visas ketverias rungtynes ir šiuo metu savo sąskaitoje turi surinkusi 12 taškų. Pergalė prieš Čekiją ir lygiosios su Anglija garantuotų jiems pirmąją vietą grupėje.

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