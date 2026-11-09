Yamalis praleis Ispanijos rinktinės rungtynes su Čekija

19-metis futbolininkas „sugėrė“ smūgį sekmadienį įvykusiose „La Liga“ rungtynėse prieš „Atletico“, kurias katalonai laimėjo rezultatu 2:1.
Puolėjas žaidė 90 minučių, o „Barcelonai“ pergalę padovanojo dublį pelnęs Ferminas Lopezas. Katalonai įsitvirtino „La Liga“ turnyrinės lentelės viršūnėje nuo Madrido „Real“ atsiplėšę 3 taškais.
L. Yamalis artimiausiomis dienomis bus gydomas Barselonoje siekiant, jog pastarasis galėtų prisijungti prie Ispanijos rinktinės prieš sekmadienį Madride vyksiančias rungtynes su Anglija.
Priminsime, jog Ispanijos rinktinė Tautų lygos A diviziono trečioje grupėje laimėjo visas ketverias rungtynes ir šiuo metu savo sąskaitoje turi surinkusi 12 taškų. Pergalė prieš Čekiją ir lygiosios su Anglija garantuotų jiems pirmąją vietą grupėje.
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