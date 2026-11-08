Pirmąjį rungtynių įvartį praleidusi „Barcelona“ svečiuose patiesė „Atletico“

Giuliano Simeone rungtynių pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Atletico“ į priekį 1:0.
Ferminas Lopezas pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išlygino rezultatą 1:1. Pastarasis sužaidus valandą antrą kartą nukreipė kamuolį į vartus ir persvėrė rezultatą „Barcelonos“ naudai 2:1.
„Barcelona“ tapo trečiąja komanda čempionato istorijoje, laimėjusia penkerias iš eilės išvykos rungtynes prieš „Atletico“. „Athletic“ tai padarė 1955 m. (5 pergalės) ir „Real“ 2013 m. (6 pergalės).
„Barcelona“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkusi 33 taškus ir toliau rikiuojasi „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Atletico“ su 28 taškais žengia trečias.
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