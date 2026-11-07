„Real“ išvykoje užtikrintai nugalėjo „Valencia“

Federico Valverde smūgiu iš tolimos distancijos nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Real“ į priekį 1:0.
Netrukus Arda Guleras tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Vartininką suklaidinęs Kylianas Mbappe pasiuntė kamuolį į tuščius likusius vartus ir rezultatas tapo 3:0.
Jose Gaya rungtynių pabaigoje buvo nubaustas raudona kortele ir „Valencia“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
F. Valverde pasižymėjo smūgiu iš už baudos aikštelės antrose rungtynėse iš eilės ir trečia kartą per karjerą „Real“ klube.
„Real“ po 12 sužaistų rungtynių turi surinkęs 30 taškų ir rikiuojasi antroje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Valencia“ su 9 taškais žengia vos devyniolikta.
Highlights via DasFootball
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.