„Wolves“ kapitonas Regimantas Miniotas laukia artėjančių susitikimų: „Jau pasiilgome rungtynių“

Nors pirmojo rato akistata baigėsi „Wolves“ pergale 84:74, Žemaitijos ekipa būsimas rungtynes pasitiks pakeitusi savo veidą tiek klubo trenerių štabe, prie vairo stojus Bulgarijos specialistui Nikolai Vasilevui, tiek komandos sudėtyje, kurios skambiausiu papildymu tapo Alexis Antetokounmpo, NBA superžvaigždės Giannio Antetokounmpo brolis.

Pertrauką sezone „M Basket-Delamode“ pasitiko puikiomis nuotaikomis, iškovojusi pergales paskutinėse dvejose rungtynėse prieš Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ ir Jonavos „CBet“. Savo ruožtu, kiek netikėtas pralaimėjimas pastarajai komandai nutraukė Nedo Pacevičiaus sėkmingą seriją, užėmus „Wolves“ vyr. trenerio postą.

Kalbėdamas apie būsimą susitikimą, lengvo pasivaikščiojimo Telšiuose nesitikėjo ir Vilkų ekipos kapitonas Regimantas Miniotas.

„Svarbiausia neatsipalaiduoti, nes laukia rimtos rungtynės su rimtu varžovu. Mažeikių komanda demonstruoja tikrai gerą krepšinį, prieš pertrauką nugalėjo Utenos ir Jonavos komandas, todėl turėsime būti rungtynėse nuo pradžios iki pabaigos. Maksimali koncentracija, susikaupimas ir trenerių plano vykdymas bus svarbiausi dalykai, jei norėsime namo parsivežti pergalę, o to tikrai norime. Kiekviena pergalė įgauna vis didesnę svarbą, barstyti taškų nebegalime“, – sakė „Wolves“ aukštaūgis.

Prieš šeštadienio rungtynes R. Miniotas pasidalino mintimis apie pertrauką sezone, darbą treniruotėse jos metu, M. Brazio prisijungimą, Mažeikių komandos lyderius ir naujausią jos pirkinį.

„Wolves“ komanda dėl rinktinių pertraukos nežaidė tris savaites. Per jas turėjote ir keletą dienų poilsio. Ar pavyko per jas, kaip sakoma, pravėdinti galvą ir pailsėti nuo krepšinio?

Tikrai pavyko. Ir ne tik man. Visiems komandoje reikėjo pabūti šiek tiek atskirai, nes kartu praleidžiame labai daug laiko, pailsėti nuo krepšinio. Atsikvėpėme nuo buvusios įtemptos kasdienės rutinos ir rungtynių. Aš laisvas dienas praleidau su savo šeima, kuri sezono eigoje dėl rungtynių ir kelionių nukenčia labiausiai. Pailsėję dabar jau grįžome į darbus. Nuotaikos geros, vėl laukiame rungtynių.

Šiuo metu komanda ruošiasi paskutinei sezono daliai. Kokius žaidimo elementus tobulinote, į ką labiausiai treneriai kreipė dėmesį treniruočių metu?

Palyginus su buvusia sezono dalimi, dabar to laiko treniruotėms turėjome neįprastai daug. Per jas stengėmės kažkiek paliesti visus žaidimo dalykus. Pagaliau ir treneris turėjo laiko be rungtynių, kai galėjo įvesti savo naujus sumanymus. Taip pat šlifavome ir senus dalykus, kuriuose iki tol strigome labiausiai, stengėmės juos išsiaiškinti, kad to aiškumo rungtynių metu būtų kuo daugiau.

Prie „Wolves“ prisijungė treneris Mindaugas Brazys. Ką tavo nuomone komandai duos šis specialistas?

Visų pirma, patirties. Jis dirbo ir geruose klubuose, ir rinktinėje. Iki šiol apie trenerį Brazį ir jo atliekamą darbą girdėdavau tik pačius geriausius atsiliepimus, todėl jo prisijungimu džiaugiamės. Tai bus papildomos rankos trenerių štabe. Manau, kad visi treneriai puikiai sutars ir susidirbs, o tai bus naudinga ir visai komandai, ir kiekvienam žaidėjui atskirai.

Ne paslaptis, kad krepšininkai labiau mėgsta žaisti, o ne treniruotis. Kiek pačiam jau norisi sugrįžti į žaidybinį ritmą?

Žinoma, jau pasiilgau rungtynių. Aišku, dabar, kai pasibaigė Europos taurės sezonas, keisis visa ankstesnė mūsų rutina, dažniausiai turėsime po vienerias rungtynes per savaitę. Todėl jų dabar lauksime net labiau nei prieš tai. Norėsime kuo geriau jose pasirodyti ir laimėti, nes po to visą savaitę turėsime laukti kitų rungtynių ne pačiomis geriausiomis nuotaikomis. Iki šiol daug laiko galvoti neturėjome, buvo intensyvus tvarkaraštis. Dabar per tą savaitę norėsis būti kuo geresnių nuotaikų, tam geriausia laimėti kuo dažniau.

Kokios yra stipriosios Mažeikių komandos pusės? Ką reikės akcentuoti gynyboje?

Ši komanda turi kelis išsiskiriančius žaidėjus, apie kuriuos sukasi žaidimas. Tai – gynėjai Chauncey Collinsas ir Martynas Paliukėnas, kuris šiemet žaidžia puikų sezoną, o po krepšiu daug jėgos duoda Giedrius Staniulis. Manau, kad būtent šio trejetuko sustabdymas ir veiksmų apribojimas turės būti svarbiausia užduotis rungtynėse. Aišku, negalėsime užmiršti Martyno Gecevičiaus, visi žino, kokio lygio tai snaiperis, dar komandą sustiprino ir prisijungęs Einaras Tubutis. Lengva tikrai nebus.

Kalbant apie varžovų komandos papildymus, pertraukos metu prie jų prisijungė ir Alexis Antetokounmpo. Ką jis gali duoti varžovų komandai?

Pasakysiu atvirai – neteko stebėti G lygos rungtynių ar jo žaidimo epizodų, tai labai sunku pasakyti, kokio lygio tai yra žaidėjas. Kažkiek ir pačiam smalsu bus pamatyti, kaip jis atrodys mūsų lygoje. Papildymas skambus. Manau, duos naudos savo komandai ir aikštelėje. Tik, tikiuosi, kad ne rungtynėse prieš mus.

Rungtynės Telšiuose tarp „Wolves“ ir „M Basket-Delamode“ įvyks šeštadienį, kovo 2 d.