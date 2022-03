Vytautas Strolia prestižines bendro starto lenktynės baigė mojuodamas Lietuvos, Ukrainos ir Estijos vėliavomis

Prestižinėse vyrų 15 km bendro starto lenktynėse nugalėjo norvegas Vetle Sjaastadas Christiansenas. Jis šaudė be klaidų ir finišavo per 34 min. 29.6 sek. Norvegui tai buvo antra pergalė sezone ir trečia – karjeroje. Antras liko akivaizdus sezono lyderis prancūzas Quentinas Fillonas Maill et (+5.9 sek., 1 baudos ratas), trečias – norvegas Sivertas Guttormas Bakkenas (+15.5, 1).

Į elitinių biatlonininkų 30-uką patekusiam Vytautui Stroliai bendro starto lenktynės nesusiklostė. Lietuvis suko 6 baudos ratus ir liko 30-as (+4:55.1, 6).

Tiesa, prieš finišą lietuvis atliko gražų gestą ir sulaukė didžiulio sirgalių palaikymo. V. Strolia finišo liniją kirto rankose laikydamas Lietuvos, Ukrainos ir Estijos vėliavas. Jam plojo ne tik gausiai į varžybas susirinkę lietuviai, bet ir estai, sausakimšai užpildę tribūnas.

Bendroje pasaulio taurės įskaitoje dominuojantis Q. Fillonas Maillet turi jau 870 taškų ir užsitikrino pasaulio taurę. Už jo rikiuojasi tautietis Emilienas Jacquelinas (625) ir švedas Sebastianas Samuelssonas (596). V. Strolia (271) iš 28-os vietos nukrito į 29-ą.