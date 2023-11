Vytautas Strolia pelnė pirmuosius pasaulio biatlono taurės sezono taškus

Geriausias Lietuvos biatlonininkas prašovė 2 kartus, finišavo per 54 min. 53.8 sek. ir užėmė 39-ą vietą. Už tai jam atiteko 2 įskaitiniai pasaulio taurės varžybų taškai.

Kiti lietuviai buvo toli nuo taškų. Maksimas Fominas finišavo 72-as (57:45.5 min., 3 baudos min.), Tomas Kaukėnas – 77-as (58:18.6, 3), o Karolis Dombrovskis – 84-as (58:57.9, 4) tarp 104 dalyvių.

Pirmą karjeros pergalę tokio lygio varžybose šventė vokietis Romanas Reesas, kuriam nesukliudė 1 klaida šaudykloje (51:27.2). Antras buvo jo tautietis Justusas Strelow, irgi uždengęs 19 taikinių iš 20 (51:39.3) ir pirmą kartą karjeroje tokio lygio varžybose lipęs ant podiumo. Norvegijos žvaigždė Johannesas Thingnesas Boe užėmė trečią vietą (51:52.2, 2 baudos min.).

"It's still unbelievable - cause I'm not as exhausted as I expected when I dreamt of a win 😅🥳"



Nothing's gonna wipe the smile off of Roman Rees' face today!#biathlon pic.twitter.com/zoixnAyBzc

REKLAMA