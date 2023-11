Pasaulio biatlono taurės sezoną pradėję lietuviai finišavo 19-i

Lietuvos atstovai – Natalija Kočergina ir Maksimas Fominas – išvengė baudos ratų, panaudojo 6 papildomus šovinius ir užėmė 19-ą vietą (40:56.6). Po pirmų dviejų etapų lietuviai buvo 16-i, bet tada M. Fominas prarado 3 pozicijas. N. Kočergina paskutiniame etape išlaikė 19-ą vietą. Lietuviai aplenkė latvius, kurie po Andrejaus Rastorgujevo starto buvo pakilę iki 11-os vietos.

Lenktynes laimėjo švedai Hanna Oeberg ir Sebastianas Samuelssonas (37:46.9 min., 0 baudos ratų + 8 papildomi šoviniai). Antri buvo norvegai Juni Arnekleiv ir Sturla Holmas Laegreidas (+13.8 sek., 0+6), treti – prastai šaudę prancūzai Julia Simon ir Fabienas Claude (+42.2, 2+12). J.Simon demonstravo puikų tempą ir buvo pakėlusi prancūzus į pirmą vietą, bet tada F. Claude uždirbo 2 baudos ratus ir prarado daugiau nei minutę laiko.

🇸🇪 BÄST NÄR DET GÄLLER 🇸🇪



What a performance in front of their home crowd by Hanna Oeberg and @SebbeSamuelsson to win the Single Mixed Relay in Oestersund 😍#biathlon pic.twitter.com/LrWbWUrUry

