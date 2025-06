Vimbldono staigmena: Medvedevas netikėtai pralaimėjo Bonzi ir iškrito jau pirmajame rate

Jau pirmajame rate iškrito neutralusis atletas Daniilas Medvedevas. 9-oji pasaulio raketė sensacingai 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6 krito prieš prancūzą Benjaminą Bonzi (ATP-64), nors pastarojo šansai įveikti rusą buvo vertinami mažiau nei 9 proc.

D. Medvedevas buvo aiškiai priblokštas to žaidimo lygio, kokį demonstravo B. Bonzi. Rusas murmėjo didelę mačo dalį ir apie varžovą atsiliepė ne visai pagarbiai.

„Kodėl tu nežaidi taip kasdien, neuždirbi milijonų, netampi turtingas?“, – prieš pirmą B. Bonzi „set pointą“ murmėjo D. Medvedevas.

Tada rusas tik patraukė pečiais ir pats sau atsakė: „Ne, jis kažkodėl taip žaidžia tik kartą per metus“.

Daniil Medvedev (in French) before set point in the first set tiebreak:



'Why not play like this every day, win millions, be rich?



*shrugs*



