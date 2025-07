Vimbldono pusfinalyje – Alcarazo pergalė prieš Fritzą ir istorinis pasiekimas

Most consecutive Wimbledon men’s singles finals:



7 - Roger Federer, Novak Djokovic*

6 - Bjorn Borg

5 - John McEnroe

4 - Boris Becker, Pete Sampras

3 - John Newcombe, Stefan Edberg, Rafael Nadal, CARLOS ALCARAZ*



——



*streaks still active pic.twitter.com/F15WsJwrnt REKLAMA REKLAMA July 11, 2025

C. Alcarazas jau pirmajame pusfinalio geime laimėjo varžovo padavimų seriją. T. Fritzas „break pointą“ iššvaistė antrajame geime, o C. Alcarazas dviejų savo progų nerealizavo trečiajame geime. Dar vieną „break pointą“ ispanas pralaimėjo devintajame geime. Visgi, tai jam didele problema netapo, nes savo padavimų metu C. Alcarazas žaidė užtikrintai.

REKLAMA

Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik T. Fritzas. Amerikietis aštuntajame geime savo progos nerealizavo, o dvyliktajame geime atitrūko net 40:0 ir „sausai“ laimėjo lemiamą C. Alcarazo padavimų seriją.

Beje, antrajame sete net 2 kartus per 5 minutes mačą teko stabdyti, nes reikėjo suteikti pagalbą prastai pasijautusiems sirgaliams. Šiemet Vimbldono turnyro metu oras neretai įkaista iki 30 laipsnių ir daugiau, o prie tokio karščio nepratę britai dažnai sunegaluoja.

REKLAMA

REKLAMA

Ispanas trečiajame sete nieko nelaukdamas atitrūko nuo varžovo (3:1), o savo persvarą įtvirtino devintajame geime, kai dar sykį laimėjo T. Fritzo padavimų seriją. Ketvirtajame sete vienintelį „break pointą“ turėjo C. Alcarazas, bet jis savo progos nerealizavo ir turėjo žaisti pratęsimą.

Ispanas pratęsimą pradėjo geriau (4:1), bet tada pralaimėjo net 5 taškus be atsako (4:6). Atrodė, kad prireiks penktojo seto, tačiau T. Fritzas iššvaistė du „set pointus“, o C. Alcarazas spurtu 4:0 įtvirtino pergalę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

C. Alcarazas tapo jauniausiu žaidėju istorijoje, kuris „Didžiojo kirčio“ turnyruose iškovojo 10 pergalių prieš pirmo penketuko žaidėjus (22 metai, 56 dienos).

10 - Since the rankings were first published in 1973, Carlos Alcaraz (22 years 56 days) is now the youngest player to claim 10 ATP top five wins at Grand Slam events. Spirited.#Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/E9VHz3Ht3c REKLAMA July 11, 2025

C. Alcarazo pergalių procentas prieš pirmo penketuko žaidėjus „Didžiojo kirčio“ turnyruose dabar siekia 71,4 proc. (10 pergalių – 4 pralaimėjimai). Tai – geriausias rodiklis ATP reitingų istorijoje (nuo 1973 m.) tarp žaidėjų, kurie pasiekė bent 10 tokių pergalių.

71.4 - Since 1973, Carlos Alcaraz (71.4%, 10-4) now holds the highest win rate of any player against ATP top five opponents at Grand Slam events, surpassing Pete Sampras (70.8%) and Bjorn Borg (70.0%) – minimum 10 matches. Magician.#Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/uikRTKY9xj REKLAMA July 11, 2025

Kiek vėliau penktadienį įvyks ir antrasis pusfinalio mačas. Labai intriguojančioje dvikovoje geriausias pasaulio tenisininkas italas Jannikas Sinneris (ATP-1) susitiks su vienu tituluočiausių visų laikų Vimbldono žaidėjų serbu Novaku Djokovičiumi (ATP-6).

Bendrą Vimbldono turnyro prizų fondą sudaro 53,55 mln. svarų (62,53 mln. eurų). Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.