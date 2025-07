Ivaniševičiaus vieši žodžiai apie Tsitsipą supykdė kitą teniso trenerį: priekaištauja dėl pasitikėjimo griovimo

Graiką neseniai pradėjo treniruoti garsusis 53-ejų kroatas Goranas Ivaniševičius. Jis tiki naujojo auklėtinio potencialu, tačiau pabrėžė, kad dabartinė S. Tsitsipo būklė – šokiruojanti.

„Keletą kartų su juo apie tai kalbėjau. Jei jis išspręs tam tikrus dalykus už aikštės ribų, kurie jį stabdo, tuomet jis turės galimybę grįžti ten, kur jo vieta – į pirmąjį 10-uką. Stefanos sako, kad nori grįžti į elitą, bet nieko dėl to nedaro. Jis tik šneka, bet jokio progreso nerodo. Aš buvau šokiruotas, kai jį pamačiau. Nesu matęs taip prastai pasiruošusio tenisininko. Aš net su savo daug kartų traumuotu keliu esu trigubai geresnės fizinės formos už jį. Situacija tikrai labai bloga“, – sakė buvęs Novako Djokovičiaus treneris, kuris pats 2001 m. tapo Vimbldono čempionu, nors į pagrindinį etapą pateko tik su vardiniu kvietimu.

“I thought it was a joke”



Hall of famers shocked by Goran Ivanisevic’s critical comments towards Stefanos Tsitsipas 😳#Wimbledon pic.twitter.com/ER4kdC9c8s