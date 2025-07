Sabalenka susierzino dėl Anisimovos elgesio Vimbldone: „Tegul tai lieka jos sąžinei“

A. Sabalenka šiame mače ne sykį piktinosi varžovės elgesiu, o po mačo pakomentavo abu daugiausiai diskusijų sukėlusius epizodus.

Antrajame sete A. Anisimova po vieno iš smūgių garsiai sušuko, nors A. Sabalenka tuo metu dar bandė pasiekti kamuoliuką. Baltarusei pasirodė, kad tai buvo galima įvertinti kaip trukdymą jai žaisti.

„Aš bandžiau pasiekti kamuoliuką, o ji jau džiaugėsi pelnytu tašku. Tada pagalvojau – ar ne per anksti džiaugiesi? Tada ji mane užkniso, kai pasakė, kad taip elgiasi visada. Tiesą pasakius, esu dėkinga, kad ji ištarė tuos žodžius, nes taip supykau, kad panorau jai parodyti, kaip iš tiesų galiu žaisti tenisą“, – sakė A. Sabalenka.

Baltarusė po to epizodo ir pati ėmė rėkti dar garsiau, nors ir šiaip visame WTA ture yra žinoma kaip viena iš didžiausią garsą skleidžiančių žaidėjų.

Trečiojo seto septintajame geime A. Anisimova pataikė į trosą, o tada kamuoliukas leidosi A. Sabalenkos aikštės pusėje (5:2). Įprastai po tokiu smūgiu yra atsiprašoma varžovės, bet A. Anisimova to nedarė ir tik iškėlusi ranką džiaugėsi pelnytu tašku. Baltarusei tai nepatiko ir ji ėmė murmėti apie tai, kad varžovei reikėjo atsiprašyti.

At what point does the tennis community call out Sabalenka for her behavior? Here she is bullying Anisimova for not saying sorry for a net cord point. Let’s not forget her rudeness to Coco Gauff. #wimbledon #tennis pic.twitter.com/IPvlFXou2O

„Aš į ją pažiūrėjau ir pasakiau – tu nenorėtum atsiprašyti? Akivaizdu, kad ji manęs neišgirdo. Turbūt ji taip troško pergalės, kad tokius dalykus buvo pamiršusi. Yra kaip yra. Tegul tai lieka jos sąžinei. Ji vos ne vos pelnė tašką, bet atsiprašyti nenorėjo“, – svarstė A. Sabalenka.

