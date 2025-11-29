Vilius Stanišauskas – apie laukiančią kovą Rygoje: „Čempionate norime ir toliau išlikti nepralaimėjusia komanda“

Žiūrovai rungtynes taip pat kviečiami stebėti ir internetu:
Statistiniai rodikliai žada aukštą tempą ir intensyvų žaidimą: vilnietės pirmauja lygoje pagal metimų taiklumą (53 %) bei rezultatyvius perdavimus (27,7), o TTT demonstruoja puikią kovą dėl kamuolių (44,57 atkovoto per rungtynes) ir lyderiauja pagal perimtus kamuolius (16,43).
Komandų lyderės taip pat kuria papildomą intrigą – „Kibirkšties“ atakų dirigentė Japeece Monet Dean renka 16,2 taško ir net 8,2 rezultatyvaus perdavimo, o Rygos ekipai stabiliai vadovauja Niyah Cg Becker (16,1 tšk., 6,9 atk. kam.).
Vilnietės šiame sezone demonstruoja brandų ir užtikrintą žaidimą tiek lygoje, tiek Europoje, o rungtynės Rygoje taps puikiu jų pajėgumo testu prieš vieną iš stipriausių varžovių regione. Abi komandos žada aukšto lygio, taktiškai sudėtingą ir emociškai intensyvų mūšį.
Prieš laukiančią kovą Vilniaus „Kibirkšties-TOKS“ gretose jaučiamas didelis susitelkimas. Kaip teigia vyriausiasis „Kibirkšties“ treneris Vilius Stanišauskas, tai bus kova dėl pirmosios vietos turnyro lentelėje.
„Norime ir toliau išlikti nepralaimėjusia komanda čempionate. Rungtynėms ruošiamės ir tikimės geros kovos. Rygoje žaisti nebus lengva, be to, mūsų laukia ir kelionė į Latviją. Varžovas yra tikrai pajėgus, Europos taurės dalyvis, turi aiškiai išreikštą lyderę kanadietę Becker. Tiek mes, tiek jos savaitės viduryje žaidėme rungtynes Europos taurėje ir žaidėjų nuovargis taip pat gali būti vienu iš faktorių šiose rungtynėse. Turėsime būti maksimaliai susikaupę ir susikoncentravę, akcentuosime gynybą, ieškosime jų silpnų vietų puolime ir sieksime pergalės“, – sako jis.
Komandos puolėja Gabija Meškonytė taip pat teigia, kad laukia vienas rimčiausių išbandymų šį sezoną.
„Manau, kad tai bus vienos sunkesnių lygos rungtynių – TTT žaidžia ir Europos taurėje, turi patyrusių Latvijos rinktinės žaidėjų. Ryga visada kovoja ir žaidžia gerai, tad tikrai laukia nelengvas mačas“, – sako ji.
Kad laukia ypač aukšto lygio išbandymas, sutinka ir Rygos TTT vyr. treneris Aigars Nerips: „Sekmadienį žaisime prieš turnyro lyderes – „Kibirkštį“. Tai – Eurolygos lygio komanda, turinti Eurolygos lygio trenerius. Esu tikras, kad sekmadienį matysime labai gerą krepšinį!
Tuo tarpu Rygos komandos kapitonė Ieva Pulvere pabrėžia mačo reikšmę sezono kontekste.
„Kibirkštis – ambicinga komanda, subūrusi talentingas ir patyrusias žaidėjas, kasmet žengianti į priekį. Šis susitikimas gal ir nenulems sezono, bet mūsų tikslas – susigrąžinti Baltijos lygos titulą, todėl tai bus puikus indikatorius įvertinti, kur esame ir ką dar galime pagerinti“, – sako ji.
Rygos „TTT“ - Vilniaus „Kibirkštis“ – jau šį sekmadienį, 14 val. per TV6!
