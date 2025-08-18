Vilius Gaubas „US Open“ kvalifikacijoje nusileido Jesperui de Jongui

Mačo pradžioje abu tenisininkai iššvaistė po vieną „break pointą“. Penktajame geime J. de Jongas susikūrė dar 2 tokias progas ir šį kartą perėmė iniciatyvą (2:3). Per likusią seto dalį „break pointus“ kūrėsi tik olandas: septintajame geime V. Gaubas atsilaikė, bet devintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją.
J. de Jongas antrojo seto pradžioje tęsė savo spurtą (0:2), bet šį kartą V. Gaubui pavyko atsitiesti (2:2). Šeštajame geime olandas nerealizavo „break pointo“, o dešimtajame geime atsidūrė per tašką nuo laimėto mačo. Deja, V. Gaubas lemiamu metu padarė klaidą ir baigė savo pasirodymą Niujorke.
V. Gaubas net 74 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu bandymu (varžovas – 56 proc.), bet po jų laimėjo tik 59 proc. galimų taškų (varžovas – 78 proc.).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
J. de Jongas šiuo metu demonstruoja geriausius karjeros rezultatus ir ATP reitinge yra pakilęs į sau rekordinę poziciją. Vos prieš mėnesį olandas ant grunto pasiekė ATP 250 turnyro Švedijoje finalą. Gerai J. de Jongas žaidžia ir ant kietos dangos, kur gali pasigirti ATP „Challenger“ turnyro Lenkijoje titulu. Tiesa, „US Open“ turnyras iki šiol J. de Jongui yra nesėkmingiausias iš visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų. Tik jame J. de Jongas dar niekada nėra prasimušęs į pagrindinį vienetų etapą.
V. Gaubas labiausiai garsėja pergalėmis ant grunto, bet „US Open“ turnyre jo pasiekimai nėra prastesni nei J. de Jongo. Pernai lietuvis Niujorke nugalėjo legendinį prancūzą Richardą Gasquet ir nukeliavo iki paskutinio – trečio – kvalifikacijos rato.
V. Gaubui atiteko 27,5 tūkst. JAV dolerių. Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
