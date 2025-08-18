Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Vilius Gaubas „US Open“ kvalifikacijoje nusileido Jesperui de Jongui

2025-08-18 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 18:30

Niujorke (JAV) pirmadienį prasidėjo paskutinio šių metų „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyro „US Open“ kvalifikacija. Pirmajame rate 20-metis Vilius Gaubas (ATP-163) per 1 valandą 44 minutes 3:6, 4:6 pralaimėjo antrajai kvalifikacijos raketei 25-erių olandui Jesperui de Jongui (ATP-80).

Vilius Gaubas | „Stop“ kadras

Niujorke (JAV) pirmadienį prasidėjo paskutinio šių metų „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyro „US Open“ kvalifikacija. Pirmajame rate 20-metis Vilius Gaubas (ATP-163) per 1 valandą 44 minutes 3:6, 4:6 pralaimėjo antrajai kvalifikacijos raketei 25-erių olandui Jesperui de Jongui (ATP-80).

REKLAMA
0

Mačo pradžioje abu tenisininkai iššvaistė po vieną „break pointą“. Penktajame geime J. de Jongas susikūrė dar 2 tokias progas ir šį kartą perėmė iniciatyvą (2:3). Per likusią seto dalį „break pointus“ kūrėsi tik olandas: septintajame geime V. Gaubas atsilaikė, bet devintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. de Jongas antrojo seto pradžioje tęsė savo spurtą (0:2), bet šį kartą V. Gaubui pavyko atsitiesti (2:2). Šeštajame geime olandas nerealizavo „break pointo“, o dešimtajame geime atsidūrė per tašką nuo laimėto mačo. Deja, V. Gaubas lemiamu metu padarė klaidą ir baigė savo pasirodymą Niujorke.

REKLAMA
REKLAMA

V. Gaubas net 74 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu bandymu (varžovas – 56 proc.), bet po jų laimėjo tik 59 proc. galimų taškų (varžovas – 78 proc.).

REKLAMA

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

J. de Jongas šiuo metu demonstruoja geriausius karjeros rezultatus ir ATP reitinge yra pakilęs į sau rekordinę poziciją. Vos prieš mėnesį olandas ant grunto pasiekė ATP 250 turnyro Švedijoje finalą. Gerai J. de Jongas žaidžia ir ant kietos dangos, kur gali pasigirti ATP „Challenger“ turnyro Lenkijoje titulu. Tiesa, „US Open“ turnyras iki šiol J. de Jongui yra nesėkmingiausias iš visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų. Tik jame J. de Jongas dar niekada nėra prasimušęs į pagrindinį vienetų etapą.

REKLAMA
REKLAMA

V. Gaubas labiausiai garsėja pergalėmis ant grunto, bet „US Open“ turnyre jo pasiekimai nėra prastesni nei J. de Jongo. Pernai lietuvis Niujorke nugalėjo legendinį prancūzą Richardą Gasquet ir nukeliavo iki paskutinio – trečio – kvalifikacijos rato.

V. Gaubui atiteko 27,5 tūkst. JAV dolerių. Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų