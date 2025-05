Vilius Gaubas pirmą kartą Lietuvos istorijoje iškovojo dvi pergales ATP 1000 turnyro pagrindiniame etape

V. Gaubas tapo pirmu tenisininku Lietuvos istorijoje, kuris ATP 1000 turnyro pagrindiniame etape laimėjo bent 2 mačus.

Ričardas Berankis, kaip ir V. Gaubas, yra nukeliavęs iki tokio rango turnyro šešioliktfinalio. Visgi, ankstesniais laikais ATP 1000 turnyrų formatas buvo kiek kitoks – R. Berankiui patekimą į šešioliktfinalį užtikrino 1 pergalė, o dabar daugelyje ATP 1000 turnyrų tam reikia bent 2 laimėtų mačų.

2 - Vilius Gaubas has become the first Lithuanian 🇱🇹 player to win two matches in an ATP Masters 1000 event since the format's introduction in 1990 (Damir Džumhur and Denis Shapovalov). Baltic.#IBI25 | @InteBNLdItalia @atptour