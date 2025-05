Romoje Kovačevičių sustabdė ginčytinas teisėjo sprendimas, Fognini baigė pasirodymą gimtinėje

A. Kovačevičius 3:6, 6:1, 5:7 krito prieš ispaną Carlosą Tabernerį (ATP-139). Tiesa, viskas galėjo baigtis kitaip, jei ne kontroversiškas teisėjo sprendimas. Trečiojo seto dešimtajame geime A. Kovačevičius varžovo padavimų metu pirmavo 30:15 ir buvo per 2 taškus nuo pergalės. Tada C. Taberneris pataikė į tinklą ir tai turėjo suteikti A. Kovačevičiui du „match pointus“. Visgi, bokštelio teisėjas nusprendė, kad aikštėje pasirodęs antrasis kamuoliukas sutrukdė C. Taberneriui atlikti smūgį. Tas taškas, nepaisant A. Kovačevičiaus protestų, buvo anuliuotas ir sužaistas iš naujo. Po to momento C. Taberneris atsitiesė, „match pointų“ varžovui nesuteikė, laimėjo 3 geimus paeiliui ir išplėšė pergalę.

Paskutinį kartą Romoje žaidė buvusi 9-oji pasaulio raketė Fabio Fognini (ATP-107). Italas per 80 minučių 2:6, 3:6 nusileido britui Jacobui Fearnley (ATP-57).

„Tai paskutinis mano pasirodymas Romoje. Myliu šiuos sirgalius, jie labai aistringi. Visada svajojau čia dar kartą sužaisti. Dabar šitas puslapis užverstas. Kuo toliau, tuo sunkiau darėsi grįžti į kortus. Turėjau daug traumų, iškovodavau vis mažiau pergalių... Esu patenkintas priimtu sprendimu“, – sakė F. Fognini.

Greitai 38-ą gimtadienį minėsiantis F. Fognini per karjerą 9 ATP turo vienetų turnyrus, iš kurių ir vieną ATP 1000 serijos turnyrą Monake. Italas 2011 m. pasiekė „Roland Garros“ ketvirtfinalį, o 2015 m. triumfavo „Australian Open“ dvejetų turnyre. F. Fognini per karjerą nugalėjo tokias žvaigždes kaip Rafaelis Nadalis, Andy Murray‘us, Alexanderis Zverevas ir kiti bei iš viso uždirbo apie 19 mln. JAV dolerių.

Turnyras jau baigėsi ir aukščiausiam pasaulio tenisininkui amerikiečiui Reilly Opelkai (ATP-94), 4:6, 6:7 (11:13) nusileidusiam tautiečiui Learneriui Tienui (ATP-70).

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 8,055 mln. eurų. Turnyro mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.