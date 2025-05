Janniką Sinnerį po skyrybų su Anna Kalinskaja sieja su ruse modeliu – tenisininkas atskleidė tiesą apie asmeninį gyvenimą

Pernai J. Sinneris viešai pareiškė, kad susitikinėja su Rusijos tenisininke Anna Kalinskaja. Dar praėjusį rugsėjį J. Sinneris po laimėto „US Open“ finalo tribūnose sulaukė A. Kalinskajos bučinio. Visgi, metų pabaigoje jie vis rečiau buvo matomi kartu, o tada pasklido gandai, kad tenisininkų pora išsiskyrė.

A. Kalinskajai tai jau ne pirmas romanas su garsiu tenisininku. Anksčiau ji trumpai draugavo su Nicku Kyrgiosu. Po išsiskyrimo rusė australą vadino „šėtonu“.

Šių metų balandį J. Sinneris buvo pastebėtas kitos rusės – modelio Laros Leito – draugijoje. Italas visus gandus apie savo asmeninį gyvenimą nusprendė užtildyti spaudos konferencijoje.

„Tos nuotraukos mane nustebino, nieko rimto ten nebuvo. Šiuo metu neturiu jokių santykių. Šia tema daugiau neturiu ką pasakyti“, - teigė J. Sinneris.

