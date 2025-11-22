Vertingų pamokų gavęs Baciuška Dubajaus ralyje nežymiai nusileido Peterhanseliui

Pirmajame greičio ruože greitesnis buvo Prancūzijos veteranas. S. Peterhanselis 195 km įveikė per 3 val. 34 min. 1.4 sek., o R. Baciuška – per 3 val. 36 min. 4.3 sek. Prieš tai prologe lietuvis buvo greitesnis už Dakaro legendą.
Kadangi „Defender Dakar D7X-R“ automobiliai dar negavo oficialios FIA homologacijos, jie Dubajuje startuoja ne oficialioje „Stock“ įskaitoje, o „EXP“ kategorijoje.
„Sudėtingas 195 km greičio ruožas su nuolat besikeičiančiomis mažomis ir didelėmis kopomis visą dieną. Čia važiuojame eksperimentinėje kategorijoje su „Defender Dakar D7X-R“, kaupdami tikrus dykumos kilometrus prieš 2026 m. Dakarą. Gera diena automobilyje, puikus darbas su Orioliu ir daug vertingų pamokų rytojui. Rytoj laukia dar 195 km smėlio ir kopų“, – teigė R. Baciuška.
Absoliučioje automobilių įskaitoje R. Baciuškos laikas šeštadienį buvo 19-as. Greičiausiai važiavo argentinietis Juanas Yacopini (3:07:11.0), kuris vairuoja „Ultimate“ klasės „Toyota Hilux“ automobilį.
Motociklų įskaitoje geriausiai tarp lietuvių šeštadienį pasirodė Saulius Klevinskas. Jis bendroje įskaitoje yra 10-as. Iš karto už S. Klevinsko rikiuojasi Edvard Sokolovski. Lyderiauja britas Alexas McInnesas.
