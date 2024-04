Vėl fantastiškai žaidęs „Baskonia“ lyderis padėjo savo ekipai pakilti iki aštuntos vietos

Tadas Sedekerskis nugalėtojų gretose per 20 minučių įmetė 4 taškus (2/2 dvit.), sugriebė 4 atšokusius kamuolius, perėmė kamuolį, bet prasižengė 2 kartus.

Markusas Howardas vėl dominavo puolime „Baskonia“ komandos gretose.

Jis per 33 minutes surinko 34 taškus (6/9 dvit., 5/13 trit., 7/8 baud.), atkovojo 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus, bet po dukart suklydo ir prasižengė.

FAMILY ❤️



The MVP of the game 🔥🔥🔥#GoazenBaskonia pic.twitter.com/o2smTkNnPl