Varžovą gražiai apžaidęs Buzelis buvo vienas rezultatyviausių

Matas Buzelis Čikagos klube buvo vienas rezultatyviausių.

Lietuvis per 27 žaidimo minutes pelnė 19 taškų (4/5 dvit., 2/7 trit., 5/7 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, tačiau dukart prasižengė bei padarė 3 klaidas.

Kaip jau tampa įprasta, naujokas dar kartą pademonstravo savo kamuolio valdymo įgūdžius, po kurių pelnė du taškus su pražanga.

Matas Buzelis’ ball-handling has been so much better than advertised this year …



(🎥 @chicagobulls)

pic.twitter.com/SVQJCH9BdO