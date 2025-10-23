Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Vaištaras apie krepšinio kelią JAV, studijas ir karjeros iššūkius grįžus į Lietuvą

2025-10-23 14:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 14:40

Lietuvos krepšinio lyga (LKL) pristato dar vieną pokalbį – šįkart su „Gargždų“ klubo atstovu Laurynu Vaištaru.

L.Vaištaras apžvelgė sezono startą

0

Po penkerius metus trukusio etapo koledže JAV, lietuvis sugrįžo pradėti profesionalo karjeros į gimtąjį kraštą. Už Atlanto plungiškis krepšinį derino su jį dominusiais mokslais.

„Studijavau verslo administravimą ir marketingą, gavau bakalaurą. Penktais metais pasibaigiau to paties dalyko magistrą. Atvažiavęs į Ameriką nežinojau, ką noriu studijuoti. Per pirmus dvejus metus gali studijuoti bendrus dalykus. Studijavau ir pamačiau, kad biznio pusėje bus ir įdomiausia, ir paprasčiausia suderinti su krepšiniu.

Buvo sudėtingi pirmi du-trys mėnesiai, nes su anglų kalba turėjau nemažai problemų. Bet kai tave įmeta į tokią aplinką, neįmanoma kitaip. Prisitaikiau, mokiausi, tobulėjau visapusiškai. Turėjau gerų draugų aplink, komandos narių, kurie padėjo. Tikrai džiaugiuosi patirtimi. Manau, suaugau, supratau daug dalykų apie gyvenimą ,pamatęs skirtingas kultūras, kalbas, žmones. Labai patiko. Pasiūlyčiau, jei kažkas dėl to dvejoja, pasinaudoti šiuo šansu, nes tokių šansų nėra labai daug gyvenime“, – apie patirtį JAV atsivėrė L. Vaištaras.

Taip pat 24-erių puolėjas papasakojo, su kokiais iššūkiais jau netrukus susidurs pirmoji NCAA NIL (name, image, and likeness – liet. vardas, atvaizdas ir įvaizdis) kontraktus pasirašiusių krepšininkų banga.

