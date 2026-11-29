Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjęs UTMA vadovas Viktoras Gecas aptarė buvusias kovas, prakalbo apie mažėjantį turnyrų susidomėjimą, pasisakė apie „UTMA Rising 4“ turnyre nuskambėjusį teisėjavimo skandalą bei pateikė atsaką „King of Kings“ organizacijos vadovui Donatui Simanaičiui.
„Paskutinė kova turbūt buvo geras desertas lietuviams ir geras įrodymas, kad nors dažnai esame lyginami su „Glory“, vienas jų topinių kovotojų atvažiavo čia ir patyrė tris nokdaunus nuo Manto Rimdeikos. Tai parodo, kad lygis kyla. Tikiuosi, kad šis varžovas yra tik pirmas tokio lygio svečias Lietuvoje ir ateityje galėsime prisikviesti daugiau panašių kovotojų. Smagu dėl lietuvio, kuris įrodė, kad tikrai turime stiprių sportininkų, ir iškovojo įtikinamą pergalę. Kalbant apie antrąją pagrindinę vakaro kovą, atrodė, kad Cvetkovičius susiduria su problemomis. Tikėjausi iš jo daugiau aštrumo, bet gal jis pats vėliau pakomentuos, kodėl taip nutiko. O Raiondas Avlasevičius atėjo, padarė savo darbą, laimėjo visus penkis raundus ir pelnytai tapo čempionu“, – spaudos konferenciją pradėjo V. Gecas.
– R. Avlasevičius 75 kilogramų svorio kategorijoje susitvarkė su visais iššūkiais ir tapo naujuoju čempionu. Nors ši kategorija turi nemažai kovotojų, atrodo, kad po tokių pergalių Raimondui jau darosi sunku parinkti varžovą?
– Skambinsime „Glory“ kovotojams. Turbūt taip ir reikės daryti. Kiek žinau, jie visi labai suinteresuoti čia atvažiuoti. Taip buvo ir su Manto Rimdeikos varžovu, tad dirbsime šiuo klausimu ir bandysime kelti lygį. Jeigu Lietuvoje jis lygių neturi, tada norime pažiūrėti, koks jo lygis yra pasauliniu mastu.
– Arena du kartus kilo ant kojų – prieš Manto Rimdeikos ir prieš Igno Baryso sugrįžimo kovą. Ten viskas ilgai netruko, bet po pergalės Ignas pareiškė, kad tai dar tik pradžia.
– Smagu dėl Igno ir džiaugiuosi, kad pavyko jį įkalbėti. Kai labai noriu ką nors įkalbėti, dažniausiai man pavyksta. Nors jis iš pradžių sakė, kad turi per mažai laiko, aš patikinau, kad viską spėsime padaryti. Gavosi natūrali pauzė iš jų klubo, susidėliojo aplinkybės ir atsirado gera galimybė. Žinau, kad jam pačiam svarbu tai pajausti ir kad jie kaip klubas bei bendruomenė augtų. Manau, kad jam tai daug duos. Jeigu jis pasirodys ateityje, turbūt pamatysime „turbo“ kovą su Danyla, jei tai įmanoma. Jeigu ne, manau, kad ši kova ir pergalė juos, kaip klubą, vis tiek tikrai paaugins.
– Šiame turnyre pasirodė du jaunuoliai – Nedas Nedzveckas ir Ainas Baranauskas. Matėme dvi įspūdingas pergales: Ainas išgyveno rimtą karą, o Nedas užtikrintai susitvarkė su savo užduotimi. Svorio kategorija iki 81 kg ir taip galinga bei perpildyta, o dabar auga dar du jaunieji talentai. Kokį įspūdį jie jums paliko?
– Paliko labai gerą įspūdį. Smagu, kad atėjo toks jaunimas. Man atrodė, kad jų debiutas buvo per bokso kovas, bet dabar prisimenu, kad Ainas Baranauskas jau buvo kovojęs „UTMA 20“ turnyre. Tai smagus jaunimas, džiugu, kad jie auga. Norime daugiau keliauti šia kryptimi ir tikrai toliau investuosime į jaunimą.
– Praėjusį kartą minėjote, kad „UTMA 20“ turnyru Vilniuje buvo kiek mažesnis susidomėjimas. Kaip dabar vertinate „UTMA 21“ turnyrą?
– Jūsų darbas tai vertinti. Jei susidomėjimas mažesnis ir žmonės mažiau domisi – viskas gerai. Mes jau esame sistema ir dirbame pagal ją. Nepaisant to, ar žmonės perka ir žiūri mažiau, mes turime tas pačias galimybes atsivežti aukščiausio lygio kovotojus. Žinome, kad pas mus kovojančiais sportininkais yra pasirūpinta ir jie uždirba vienus geriausių honorarų Europoje. Dėl to esame laimingi. O jei kartais susidomėjimas sumažėja – ką padarysi, artėja Kalėdos, šventės, žmonės turi savų reikalų. Toks gyvenimas, mes dėl to neišgyvename ir toliau judame į priekį.
– Jūsų toks mažesnis susidomėjimas nelabai stebina?
– Yra daug aplinkybių. Galbūt tai lemia Kalėdos, o gal kažkiek nuslūgusi emocija, nes prieš tai turėjome keletą labai didelių kovų. Bet, kaip ir sakau, mes to nesureikšminame ir tiesiog judame į priekį.
– Kalbant ne apie šį turnyrą, o apie bokso kovą, kurioje kovojo Jonas Jazevičius – matėme lenkų atstovų komentarus. Ar jūs juos matėte ir ar galėtumėte pakomentuoti teisėjų sprendimą?
– Taip, aš daug bendravau su lenkais ir jų atstovais. Tikrai jų atsiprašiau, kad taip nutiko. Esu ne kartą jums, žiniasklaidos atstovams, sakęs: pradėkite tikrinti federacijas, nes mes visus tuos nupezusius senius iš ten išversime. Tai yra ne mūsų, o būtent federacijų problema. Lietuvoje kovinio sporto federacijos neveikia, tai yra apsišaukėliai. Man tiesiog trūksta žodžių. Galėčiau tiek visko papasakoti, jeigu man tą leistų padaryti konfidencialumo sutartys. Labai gaila, kad su mūsų sportu taip elgiamasi. Ir čia kalba eina ne tik apie boksą – turbūt esate girdėję istorijų apie įvairias federacijas. Tai, kas ten vyksta, yra baisu. Tie žmonės atėję vardan asmeninių siekių, jie nori gauti naudos, siekia pasiimti pinigus, kurių ten net nėra, ir dar drįsta blogai apie mus kalbėti. O kalbant apie boksą, mes to netoleruojame.
– Lenkų atstovas minėjo, kad labai norėtų rezultato apkeitimo. Ar tai apskritai įmanoma?
– Profesionalų boksą Lietuvoje sankcionuoja Lietuvos profesionalų bokso federacija. Jie skiria teisėjus, mes esame tik organizatoriai ir įtakos rezultatui daryti negalime. Lenkai turėjo teisę teikti protestą, ir jie jį pateikė. Kiek žinau, jis dabar yra vertinamas. Koks bus sprendimas – nežinau. Mes patys rezultato pakeisti negalime. Kai turėjome struktūrinę klaidą Tomo Pakutinsko atveju, mes priėmėme sprendimą, kurį ir privalėjome priimti. O šiuo atveju mes, deja, esame neįgalūs. Labai gaila, kad žmonės galvoja, jog mes kažkaip su tuo susiję ar galime atlikti pakeitimus.
– Kita organizacija – „King of Kings“ – paskelbė pranešimą spaudai, kuriame teigia: „Iššūkį priimame, laukiame ne dar vieno skambaus pareiškimo socialiniuose tinkluose, o konkretaus pasiūlymo.“ Ar matėte šį pranešimą ir galite į jį sureaguoti?
– O ką jiems pasiūlyti? Nežinau, siūliau jiems ne kartą pasikalbėti viešai, bet jie to bijo. Jie su manimi nekalba, bijo viešumo ir žmonių reakcijos. Todėl net nežinau, apie ką čia kalbėti. Tai yra eilinė provokacija. Linkiu jiems sėkmės, nes jos jiems labai reikia.
– Šiame pranešime minima, kad galima surengti kovą tarp UTMA ir KOK kovotojų. Esate tai skaitęs?
– Mums bus per pigu jų kovotojams mokėti. Jeigu kažkas vyksta realiai, tai prašome – mes turime eterį ir platformas: „YouTube“, „Instagram“, „Facebook“. Prašau, Donatai Simanaiti, ateik ir pasakyk ką nors į akis, nesislėpk už popieriaus lapų. Tokie parašyti pranešimai spaudai mūsų nedomina. Pavyzdžiui, Latvijoje jie paskelbė kovą tarp Kristapo Zučio ir Mairio Briedžio, nors nebuvo pasirašę jokio kontrakto. Mano kolegos iš Latvijos tą kovą perėmė, mes viską sutvarkėme per savaitę, pasirašėme kontraktus, ir dabar jie tos kovos nebeturi – ji vyks kitoje organizacijoje. Tai yra labai neprofesionalu tiek kovotojų, tiek viso kovinio sporto atžvilgiu. O tie bandymai trinti komentarus – man tai yra dugnas. Jie dabar tame dugne sėdi, ir jiems bus labai sunku iš ten pakilti.
– Kalbant apie ateities planus, liko sudėti paskutinius taškus. Sausio 30 dieną vyks „UTMA 22“ turnyras, tai jau buvo paskelbta per tiesioginę transliaciją. Vitas Karosas kovos prieš Evaldą Balsį dėl pretendentų į titulą statuso 67 kilogramų svorio kategorijoje. Pagaliau pavyko suorganizuoti šią kovą?
– Pagaliau pavyko. Šiaip ne taip, bet laukia tikrai gera kova. Manau, kad po jos lauks dar įdomesnis etapas. Anksčiau jos surengti nepavyko, dabar atrodo, kad pagaliau gausis. O kovotojo, kuris laimės, laukia labai įdomus iššūkis prieš dabartinį čempioną Khayzerį Hayatą. Manau, kad pastaroji kova bus dar įdomesnė. Tas, kuris laimės tarpusavyje, mūsų kieme turbūt bus geriausias, bet tuomet teks susidurti su ispanu, prieš kurį šiai dienai visiems Lietuvoje yra sunkoka.
– Ignas Pauliukevičius žengė pas Mantą Rimdeiką. Tai buvo vienas mandagiausių akistatų, kokią yra turėjęs Ignas Pauliukevičius, bet pati kova turėtų būti grėsminga. Kokie čia planai ir kaip viskas gali išsidėlioti?
– Pauliukevičius, drįsčiau teigti, yra turbūt pats mandagiausias kovotojas visoje organizacijoje. Tai yra labai geras ir mandagus vyrukas, kuris tiesiog moka dirbti savo darbą eteryje. Tai bus gera kova. Jis pereis į šiek tiek sunkesnį svorį, bet viskas gerai. Manau, kad vienam iš jų kovoje nutiks taip, kaip šiandien nutiko Hortai. Nežinau, kuriam būtent, bet pamatysime.
– Kada maždaug galime tikėtis išvysti šią kovą?
– Manau, kad jei visi bus pasiruošę – vasario mėnesį Kaune.
– Socialiniuose tinkluose matome Dominyko Dirksčio „storiukus“, kaip jis linksmai leidžia laiką Azijoje. Ar yra naujienų apie jį?
– Jo „storiukus“ ne tik aš, bet ir jūs visi stebite. O visa kita palikime Kalėdų Seneliui – jis tai arba parneš iš maišo ir padovanos kovinio sporto fanams, arba ne. Pažiūrėsime. Šįkart, deja, vėl turiu vadovautis konfidencialumo sutarties punktais.
– Žinome, kad Dominykas Dirkstys turi kontraktą su jumis. Tačiau turbūt matėte, kad Skirmantas Malinauskas paskelbė vaizdo įrašą apie jį, kuriame minėjo, jog kovotojas dalyvauja senoje sukčiavimo schemoje. Kadangi jis yra kontraktuotas UTMA kovotojas, kaip jūs, kaip organizacijos vadovas, vertinate šią situaciją?
– Aš to įrašo nemačiau, tik girdėjau apie jį iš aplinkos. Ką žmonės veikia, mes tikrai negalime kontroliuoti. Kontroliuojame tik tai, kas peržengia raudoną liniją. Šiaip nelabai turiu ką šia tema pasakyti. Mes į tai nesikišame ir negalime kištis. Jeigu pradėtume į tokius dalykus kištis, turėtume pusei kovotojų uždrausti naudotis internetu. Būna visko, ir tai labai sunkus klausimas. Nesigilinau į tai, o kiek žinau, niekas jam jokių pretenzijų neturi, tad sunku kažką daugiau ir pasakyti.
„UTMA 21“ kovų rezultatai:
Mantas Rimdeika (3-0 UTMA, 112,9 kg) – Nico Horta (0-1 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai, 117,05 kg) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas | M. Rimdeikos pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Nikola Cvetkovičius (3-1 UTMA, Serbija, 74,95 kg) – Raimondas Avlasevičius (6-1-1 UTMA, 74,9 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu
Ignas Barysas (1-0 UTMA, 68,25 kg) – Robertas Mastersas (0-2 UTMA, Jungtinė Karalystė, 63,15 kg) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis | I. Baryso pergalė po trijų nokdaunų pirmajame raunde
Raimondas Krilavičius (6-1 UTMA, 75,15 kg) – Akramas Belmekki (1-2 UTMA, Marokas, 74,95 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | R. Krilavičiaus pergalė teisėjų sprendimu 9-10, 10-9, 10-9
Dovydas Rimkus (7-7 UTMA, 79,7 kg) – Ainas Baranauskas (3-0 UTMA, 80,85 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | A. Baranausko pergalė teisėjų sprendimu
Ruachas Gordonas (2-0 UTMA, Izraelis, 59 kg) – Valerijus Strungari (0-1 UTMA, Moldova, 58,95 kg) | svorio kategorija iki 59 kg, muaytai su MMA pirštinėmis | R. Gordono pergalė dvejuose raunduose iš trijų
Matas Pultaražinskas (5-9 UTMA, 66,9 kg) – Itai Guyeris (1-0 UTMA, Izraelis, 66,35 kg) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas | I. Guyerio pergalė skirtingu teisėjų sprendimu
Ričardas Kulis (2-1 UTMA, 81,1 kg) – Arnoldas Misiūnas (4-6-2 UTMA, 81,2 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | R. Kulio pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Rokas Kiulis (0-1 UTMA, 86,05 kg) – Ričardas Ozolas (2-2 UTMA, 85,95 kg) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas | Pergalę po trijų nokdaunų antrajame raunde iškovojo R. Ozolas
Oskaras Buinickas (0-4-2 UTMA, 81 kg) – Nedas Nedzveckas (2-0 UTMA, 80,75 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | Pergalę teisėjų sprendimu 10-7, 10-8, 10-9 šventė N. Nedzveckas
Žygimantas Kiudelis (2-5 UTMA, 62,75 kg) – Guy Hagagas (1-0 UTMA, Izraelis, 62,95 kg) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas | G. Hagago pergalė teisėjų sprendimu
Kristupas Šimkus (2-0 UTMA, 101,7 kg) – Aurimas Dumbrauskas (0-1 UTMA, 102 kg) | svorio kategorija per 95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde
Benas Šorochovas (1-1 UTMA, 75,3 kg ) – Titas Kunickas (0-1 UTMA, 75,2 kg) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas | B. Šorochovo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 9-9
Pijus Aukštakojis (1-0 UTMA, 80,45 kg) – Mantas Stankis (0-2 UTMA, 80,5 kg) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | P. Aukštakojo pergalė teisėjų sprendimu 10-9, 10-9, 10-9
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