Pirmajame raunde R. Kiulis sėkmingai blokavo atvirus ir stiprius latvio smūgius, tačiau R. Ozolas dažnai atakavo pasišokęs keliu, o likus minutei pataikė žemiau juostos, po ko varžovui prireikė akimirkos atsigauti. Antrajame raunde R. Ozolas toliau spaudė ir po smūgio į veidą privertė R. Kiulį priklaupti ant kelio (pirmas nokdaunas). Tęsiant aktyvias atakas, lietuvis krito į antrą nokdauną, o galiausiai R. Ozolas tiksliu smūgiu koja į korpusą trečią kartą patiesė oponentą ir užbaigė kovą.
„Turiu dvi pavardes: Dirkstį, nebėk, kale, aš ateinu tavęs. Arba... Naglis... – teigė R. Ozolas. – Galvoje turiu tik du vardus. Galime tai padaryti ir per vieną vakarą.“
Nors Dominykas Dirkstys yra baigęs karjerą, jis vis tiek nepraleido pro ausis latvio žodžių ir pateikė jam atsaką.
„Labas, lovoj. Ką tu?“, – klausė D. Dirkstys.
D. Dirkstys ir R. Ozolas „UTMA 15“ turnyre kovėsi dėl 86 kg kategorijos čempiono diržo. Tą kovą lietuvis laimėjo nokautu ketvirtajame raunde.
Su N. Kanišausku latvis kovėsi „UTMA 16“ turnyre. Tą kovą lietuvis laimėjo techniniu nokautu trečiajame raunde.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.