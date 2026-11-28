Rungtynės „Lens“ ekipai prasidėjo sudėtingai. 20-ąją minutę po Amine'o El Ouazzani smūgio kamuolys nuo Jhoannerio Chavezo atsidūrė svečių vartuose. Prieš pat pertrauką, 43-iąją minutę, A. Sima išlygino rezultatą, tačiau 48-ąją minutę A. El Ouazzani dar kartą išvedė šeimininkus į priekį.
Po pertraukos iniciatyvą perėmė Senegalo futbolininkas. 64-ąją minutę jis rezultatą išlygino, 70-ąją persvėrė jį savo komandos naudai, o 76-ąją ir 81-ąją minutėmis dar du kartus nuginklavo varžovų vartininką. Taip A. Sima užfiksavo penkių įvarčių rezultatą ir išplėšė „Lens“ pergalę.
Tai pirmasis penkių įvarčių pasirodymas „Ligue 1“ pirmenybėse nuo 2014 metų spalio. Tuomet tokį rezultatą pasiekė brazilas Carlosas Eduardo, atstovaudamas „Nice“ klubui per rungtynes su „Guingamp“. Per pastaruosius 40 metų Prancūzijos čempionate tokių atvejų buvo vos du.
Ši pergalė „Lens“ klubui buvo itin svarbi – komanda nutraukė penkerių nelaimėtų rungtynių seriją ir bent laikinai pakilo į septintąją turnyro lentelės vietą. Tuo metu „Angers“ liko 17-oje pozicijoje.
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