Khvichos Kvaratskhelios ir Desire Doue patirtos traumos sumažino Luiso Enrique pasirinkimus puolime, todėl J. Alvarezas galėtų tapti vienu svarbiausių kandidatų sustiprinti komandą. Argentinietis pasižymi universalumu – gali žaisti vidurio puolėjo pozicijoje, veikti šalia kito atakuojančio žaidėjo arba dažniau įsitraukti į komandos atakų kūrimą.
Pranešama, kad pats 26-erių futbolininkas norėtų palikti „Atletico“, tačiau neketina spausti klubo ar bet kokia kaina reikalauti išvykimo. Jo ateitis priklausytų nuo Madrido ekipos vadovybės sprendimo ir galimo susitarimo su kita komanda.
Toks futbolininko požiūris atsirado po vasarą nesėkmingo bandymo persikelti į „Barcelona“. Tuomet J. Alvarezas viešai pareiškė norintis keltis į katalonų klubą, bet „Atletico“ neleido jam išvykti.
Skelbiama, kad „Atletico“ už savo puolėją norėtų gauti apie 130 mln. eurų. Vis dėlto kol kas komandos oficialių derybų vis dar nepradėjo.
Šį sezoną J. Alvarezas per 13 rungtynių pelnė 2 įvarčius bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
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