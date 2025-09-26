Kalendorius
Rugsėjo 26 d.
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

„UTMA 13“ svėrimai: Dirkstys ir Kanišauskas susitarė dėl aukštesnės svorio kategorijos, Stanionis pasiruošęs pagrindinei kovai

2025-09-26 11:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 11:10

Jau rugsėjo 27-ą dieną Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins grandiozinis „UTMA 13“ kovų turnyras, kuriame sirgaliai išvys net 16 kovų, tarp kurių ir 6 – profesionalaus bokso.

Naglis Kanišauskas, Jabulani Makhense, Eimantas Stanionis, Dominykas Dirkstys | „Stop“ kadras

Jau rugsėjo 27-ą dieną Kauno „Žalgirio“ areną sudrebins grandiozinis „UTMA 13“ kovų turnyras, kuriame sirgaliai išvys net 16 kovų, tarp kurių ir 6 – profesionalaus bokso.

Vakarą vainikuos buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio ir Pietų Afrikos kovotojo Jabulani Makhense dešimties raundų bokso dvikova, kuri vyks tarpinėje svorio kategorijoje iki 150 svarų (apie 68 kg).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienio rytą buvo organizuojama medicininė svorio procedūra, kurioje E. Stanionis ir J. Makhense neturėjo problemų, tačiau ne visiems šio turnyro dalyviams sekėsi taip gerai.

Pirmasis ant svarstyklių lipo J. Makhense, kuris užfiksavo 67,6 kg svorį. Po kiek daugiau nei dešimties minučių ant svarstyklių lipo ir E. Stanionis, kuris užfiksavo 67,75 kg.

Svorio įvykdyti pirmuoju bandymu nepavyko boksininkui iš Didžiosios Britanijos Jakui Johnsonui, kuris svorio kategorijos iki 61,2 kg svėrė 62,3 kg. Pats kovotojas žiūrėjo į svarstykles ir negalėjo patikėti tuo, ką mato, tačiau maždaug po valandos jis nuogas lipo ant svarstyklių ir jau užfiksavo reikiamą, 61 kg svorį.

Nors iš pradžių buvo skelbta, kad Dominykas Dirkstys ir Naglis Kanišauskas kovos svorio kategorijoje iki 84 kg, tačiau vėliau paaiškėjo, kad kovotojai susitarė dėl svorio kategorijos iki 86 kg. D. Dirkstys ilgai stovėjo ant svarstyklių, kol galiausiai buvo užfiksuotas 86 kg svoris. Netrukus ant svarstyklių lipo ir pats N. Kanišauskas, kuris užfiksavo 85,1 kg svorį. 

Svorio pirmuoju bandymu nepasiekė ir Artūras Brižinskas, kuris buvo 0,7 kg sunkesnis (64,2 kg) nei buvo numatyta kovoje prieš Dovydą Levickį. Jam buvo suteikta papildomai laiko pasiekti reikiamą ribą.

Užfiksuotas ir didelis, net beveik 13 kg skirtumas tarp kovotojų – sunkiasvorių bokse Algirdas Baniulis užfiksavo 107,8 kg svorį, o jo varžovas iš Belgijos Mohamedas El Bouchaibi svėrė 120,2 kg.

11.46 val. vienintelis reikiamo svorio nebuvo pasiekęs A. Brižinskas.

Ceremoniniai svėrimai Kauno „Akropolyje“ numatomi nuo 18.00 val.

Tiesioginė medicininių svėrimų transliacija:

Turnyro programa ir kovotojų svoriai

Pagrindinės kovos (nuo 21.00 val.):

Eimantas Stanionis (67,75 kg, 15-1, 9 nokautai, pro. boksas) - Jabulani Makhense (67,6 kg, 16-2, 8 nokautai, pro. boksas, Pietų Afrika) | -150 svarų (iki apie 68 kg), profesionalus boksas

Nikola Cvetkovičius (75,3 kg, 1-0 UTMA, Serbija) - Raimondas Avlasevičius (74,8 kg, 3-0-1) | -75 kg, kikboksas, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo

Dominykas Dirkstys (86 kg, 9-2 UTMA) – Naglis Kanišauskas (85,1 kg, 1-0 UTMA) | -86 kg, kikboksas

Dovydas Levickis (63,4 kg, 5-1 UTMA) – *Artūras Brižinskas (64,2 kg, 6-2 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas su MMA pirštinėmis, 5 raundai – dėl UTMA čempiono titulo

Deividas Danyla (67,1 kg, 3-2 UTMA) – Arnas Kalasiūnas (66,4 kg, 5-0 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis

Isa Gocmenas (81,6 kg, 0-1 UTMA, Turkija) – Deividas Jemeljanovas (81,4 kg, 2-0 UTMA) | -82 kg, kikboksas

Preliminarios kovos (nuo 19.00 val.):

Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (77 kg, 4-5 UTMA) – Danyla Matiukov (77,25 kg, 0-2 UTMA) | -77 kg, kikboksas

Matas Pultaražinskas (66,65 kg, 3-5 UTMA) – Martynas Danius (67,1 kg, 1-1 UTMA) | -67 kg, muay thai su MMA pirštinėmis

Vitas Karosas (67 kg, 5-3 UTMA) – Khyzeris Hayatas (66,7 kg, 1-0 UTMA, Ispanija) | -67 kg, kikboksas

Žygimantas Kiudelis (64 kg, 0-1 UTMA) – Justinas Gedminas (66,1 kg, 1-1 UTMA) | -66 kg, kikboksas

Evaldas Balsys (68,45 kg, 0-1 UTMA) – Alexandras Čerkesovas (69,15 kg, 1-0 UTMA, Latvija) | -69 kg, kikboksas

Ankstyvosios preliminarios kovos (nuo 17.00 val.):

Jonas Jazevičius (90,3 kg, 0-0 pro. boksas) – Alexandru Velenčiucas (90,15 kg, 0-0 pro. boksas, Moldova, ) | pirmojo sunkaus svorio kategorija (iki 200 svarų arba iki 90,7 kg), boksas, 4 raundai

Robertas Liorančas (76,2 kg, 0-0 pro. boksas) – Valantis Kaminiaris (76,4 kg, 0-0 pro. boksas, Graikija) – antrojo vidutinio svorio kategorija (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg), boksas, 4 raundai

Algirdas Baniulis (107,8 kg, 1-0 pro. boksas) – Mohamedas El Bouchaibi (120,2 kg, 0-0 pro. boksas, Belgija) – sunkiasvoriai, boksas, 4 raundai

Aleksandras Trofimčiukas (69,25 kg, 1-0 pro. boksas) – Denisas Sudurovas (69,15 kg, 0-0 pro. boksas, Ukraina) | pirmojo vidutinio svorio kategorija (iki 154 svarų arba iki 69,9 kg), boksas, 4 raundai

Edgaras Skurdelis (60,6 kg, 2-0 pro. boksas) – Jakas Johnsonas (61 kg, 61 g, 2-5 pro. boksas, Didžioji Britanija) | lengvo svorio kategorija (iki 135 svarų arba iki 61,2 kg), boksas, 4 raundai

