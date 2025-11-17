Usykas atsisakė WBO sunkiasvorių čempiono titulo

Šį kartą O. Usykas atsisakė WBO sunkiasvorių titulo, o tai reiškia, kad neseniai laikinuoju čempionu tapęs Fabio Wardley (20-0-1, 19 nokautų) WBO akyse taps vieninteliu pripažįstamu titulo savininku.
„WBO gavo oficialų pranešimą iš O. Usyko komandos dėl WBO sunkiasvorių čempiono ateities, – pirmadienį paskelbė organizacija. – Po apgalvoto svarstymo O. Usykas pasirinko atsisakyti titulo.“
O. Usykas buvo įpareigotas susikauti su F. Wardley netrukus po to, kai pastarasis spalio 25-ą dieną Londone vienuoliktame raunde išplėšė pergalę prieš Josephą Parkerį (36-4, 23 nokautai). Kova tarp F. Wardley ir J. Parkerio buvo surengta su sąlyga, kad nugalėtojas taps privalomu O. Usyko varžovu.
Ši sąlyga atsirado po to, kai O. Usykas pasinaudojo traumos išimtimi, kai buvo įpareigotas kovoti su J. Parkeriu, kuris tuo metu turėjo laikinąjį titulą. J. Parkeriui tai tapo dvigubu smūgiu: buvęs WBO čempionas ne tik prarado teisę į privalomą kovą, bet dabar taip pat yra tiriamas Didžiosios Britanijos bokso kontrolės valdybos po teigiamo dopingo testo dėl benzoylekgoninino – pagrindinio kokaino metabolito.
Tuo metu F. Wardley į kitą kovą žengs jau kaip visateisis čempionas.
Tai antras kartas tiek pat metų, kai O. Usykas atsisveikina su vienu iš titulų po to, kai būna visiškai suvienijęs divizijoną.
Praėjusią vasarą O. Usykas atsisakė IBF diržo, praėjus vos mėnesiui po pirmosios iš dviejų pergalių prieš Tysoną Fury. Pergalė prieš iki tol nenugalėtą T. Fury gegužės 18-ą dieną Rijade leido O. Usykui tapti pirmuoju neginčijamu sunkiasvorių čempionu nuo tada, kai Lennoxas Lewisas pasiekė titulų suvienijimą 1999 metų lapkritį.
Visi diržai liko vienose rankose tik penkias savaites. O. Usykas atsisakė IBF titulo tam, kad Danielis Dubois ir Anthony Joshua galėtų kovoti dėl didesnės svarbos nei laikinasis čempiono titulas. Tuo metu toks žingsnis buvo pasirinktas siekiant leisti O. Usykui užtikrinti daug pelningesnį revanšą su T. Fury, kurį jis dar kartą nugalėjo praėjusių metų gruodį Rijade.
D. Dubois buvo pripažintas pilnateisiu IBF čempionu ir savo valdymą sustiprino penktame raunde nokautu įveikęs A. Joshua. Tačiau jis titulą išlaikė tik iki kitos kovos, kai liepos 19-ą dieną Vemblio stadione vėl buvo nokautuotas O. Usyko. O. Usykas vėl suvienijo visus titulus ir tapo triskart nenuginčijamu čempionu dviejose skirtinguose divizionuose.
„Čempionų čempionas… WBO reiškia gilią pagarbą, susižavėjimą ir dėkingumą O. Usykui, – sakė WBO prezidentas Gustavo Olivieri. – Nenugalėtas, dviejų kategorijų WBO neginčijamas pasaulio čempionas, kovotojas, kuris pelnytai įtvirtino kiekvieną teisę, privilegiją ir garbę, susijusią su WBO čempiono statusu.
Jo karjera yra viena įspūdingiausių ir istoriškai reikšmingiausių šiuolaikiniame bokse. Mes priimame ir gerbiame jo sprendimą… Tai nėra atsisveikinimas, o – kaip išreiškė jo komanda – pagarbi pauzė. WBO durys visada išliks atviros O. Usykui ir jo komandai.“
Prieš pereidamas į sunkiasvorių kategoriją 2019 metais, 2012 metų olimpinis aukso medalio laimėtojas O. Usykas turėjo visus keturis pagrindinius pirmojo sunkaus svorio kategorijos čempiono diržus. Jo įspūdingas valdymas prasidėjo 2016 metų rugsėjį, kai Gdanske (Lenkijoje) įveikė iki tol nenugalėtą Kšyštofą Glovackį ir iškovojo WBO čempiono diržą.
