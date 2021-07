Ugandos ministras ragina pasodinti pabėgusį sunkiaatletį į kalėjimą

J. Ssekitoleko dalyvavo Tokijo olimpinių žaidynių atrankoje Japonijoje, tačiau į jas nepateko ir liepos 20-ą dieną turėjo išskristi į Ugandą. Visgi paskutinį kartą penktadienį 6.30 val. ryte netoli savo delegacijos viešbučio matytas sportininkas įsigijo traukinio bilietą į už maždaug 200 km esančią Nagoją ir dingo. Paliktame raštelyje J. Ssekitoleko paprašė savo delegacijos narių atsiųsti jo daiktus žmonai.

Dingusio Ugandos sunkiaatlečio paieška tęsėsi keletą dienų. Galiausiai pareigūnams jį pavyko surasti. Teigiama, kad J.Ssekitoleko rastas maždaug už 40 km į pietus nuo Nagojos. Jis turėjo tik mobilų telefoną, o asmens dokumentai liko Ugandos rinktinės stovykloje.

Šiuo metu ruošiamasi sunkiaatletį nuskraidinti atgal į Ugandą. Ten J. Ssekitoleko gali laukti net kalėjimas, jei išsipildys vienos iš šalies ministrų Henry Oryem Okello troškimas.

„Tikiuosi, kad jis bus sugrąžintas į Ugandą, stos prieš teismą, bus pasodintas į kalėjimą, o jo kameros raktai bus išmesti. Mes privalome imtis griežtesnių priemonių, kad sustabdytume sportininkų bandymus pabėgti. Žinome, kad visiškai to nepanaikinsime, tačiau privalome kaip įmanoma apsunkinti pabėgimo sąlygas“, – pasakojo H. O. Okello.

