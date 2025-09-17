Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Tudoras piktinosi dėl teisėjo sprendimų Čempionų lygos dvikovoje su „Borussia“

2025-09-17 11:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 11:22

UEFA Čempionų lygos rungtynės tarp Turino „Juventus“ ir Dortmundo „Borussia“ baigėsi įspūdingomis lygiosiomis 4:4. Italijos klubo vyriausiasis treneris Igoris Tudoras po šio susitikimo neslėpė pykčio dėl teisėjo Francoiso Letexierio ir VAR nepastebėto varžovų žaidimo ranka baudos aikštelėje ir jo vadovaujamai komandai neskirto vienuolikos metrų baudinio.

Igoris Tudoras | Scanpix nuotr.

UEFA Čempionų lygos rungtynės tarp Turino „Juventus" ir Dortmundo „Borussia" baigėsi įspūdingomis lygiosiomis 4:4. Italijos klubo vyriausiasis treneris Igoris Tudoras po šio susitikimo neslėpė pykčio dėl teisėjo Francoiso Letexierio ir VAR nepastebėto varžovų žaidimo ranka baudos aikštelėje ir jo vadovaujamai komandai neskirto vienuolikos metrų baudinio.

„Jei šios rungtynės būtų vykusios prabėgus savaitei nuo susitikimo su „Inter“, jos nebūtų taip pasibaigusios. Pertraukos metu mačiau, kad žaidėjų veidai buvo išblyškę, jie buvo negyvi. Praleisti įvarčiai yra nuovargio rezultatas. Bremeris žaidžia po ilgos traumos, Andrea Cambiaso taip pat buvo kurį laiką iškritęs iš rikiuotės, o Kenanas Yildizas buvo toks pavargęs, kad jį reikėjo pakeisti prieš antrąjį kėlinį. Jiems trūksta šviežumo, energijos, kad pasiektų tikslą pirmi.

Šis teisėjas mums pakenkė. Pirmajame kėlinyje mums turėjo būti skirtas vienuolikos metrų baudinys. Tai reikia pasakyti, nes su mums skirtu baudiniu ir be skirto varžovams rungtynės galėjo baigtis rezultatu 4:2. Jam tai nebuvo puikus vakaras“, – kalbėjo strategas.

Priminsime, jog „Borussia“ pirmaujant rezultatu 3:2, teisėjas skyrė vienuolikos metrų baudinį, o šį smūgį sėkmingai realizavęs Ramy Bensebaini padidino Vokietijos klubo pranašumą iki 4:2. Visgi Dušano Vlahovičiaus ir Lloydo Kelly tikslūs smūgiai per pridėtą laiką padėjo „Juventus“ išplėšti dramatiškas lygiąsias 4:4.

