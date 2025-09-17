Tudoras piktinosi dėl teisėjo sprendimų Čempionų lygos dvikovoje su „Borussia“

„Jei šios rungtynės būtų vykusios prabėgus savaitei nuo susitikimo su „Inter“, jos nebūtų taip pasibaigusios. Pertraukos metu mačiau, kad žaidėjų veidai buvo išblyškę, jie buvo negyvi. Praleisti įvarčiai yra nuovargio rezultatas. Bremeris žaidžia po ilgos traumos, Andrea Cambiaso taip pat buvo kurį laiką iškritęs iš rikiuotės, o Kenanas Yildizas buvo toks pavargęs, kad jį reikėjo pakeisti prieš antrąjį kėlinį. Jiems trūksta šviežumo, energijos, kad pasiektų tikslą pirmi.
Šis teisėjas mums pakenkė. Pirmajame kėlinyje mums turėjo būti skirtas vienuolikos metrų baudinys. Tai reikia pasakyti, nes su mums skirtu baudiniu ir be skirto varžovams rungtynės galėjo baigtis rezultatu 4:2. Jam tai nebuvo puikus vakaras“, – kalbėjo strategas.
Priminsime, jog „Borussia“ pirmaujant rezultatu 3:2, teisėjas skyrė vienuolikos metrų baudinį, o šį smūgį sėkmingai realizavęs Ramy Bensebaini padidino Vokietijos klubo pranašumą iki 4:2. Visgi Dušano Vlahovičiaus ir Lloydo Kelly tikslūs smūgiai per pridėtą laiką padėjo „Juventus“ išplėšti dramatiškas lygiąsias 4:4.
