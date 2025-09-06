Tris ketvirčius pavargti turėję vokiečiai patraukė iš kelio Portugaliją

Portugalijos rinktinė rungtynes pradėjo geriau (7:2), nors Danielis Theisas ir Isaacas Bonga rezultatą lygino – 7:7. Vokiečiai spurtą tęsė (11:7) ir po pirmo kėlinio pirmavo 17:12.
Portugalija greitai susigrąžino persvarą (22:21), o Danielio Relvao ir Travante‘o Williamso metimai pranašumą augino – 26:21. Lygiai besiklostęs ketvirtis baigėsi tuo, kad portugalai turėjo trapų pranašumą – 32:31.
Franzas Wagneris atsakė į Neemiaso Quetos metimus ir siekė išlaikyti vokiečius šalia. Baudų metimais Vokietija ėmė veržtis į priekį (44:40), tačiau Diogo Brito ir Diogo Gameiro leido portugalams kvėpuoti į nugaras Vokietijai – 51:52.
Prasidėjus paskutiniam ketvirčiui Maodo Lo rinko taškus, kurie skirtumą vertė dviženkliu – 61:51. Tristanas Da Silva ir Isaacas Bonga leido vokiečiams ramiai užbaigti mačą – 74:56.
Ketvirtfinalyje Vokietija kausis su Italijos ir Slovėnijos poros nugalėtoju. Rungtynės vyks rugsėjo 10 dieną.
Vokietiją jau treniravo pasveikęs treneris Alexas Mumbru, vis tik didesnę mačo dalį Alanas Ibrahimovičius dėstė nurodymus komandai.
Vokietija: Dennisas Schroderis (0/7 trit.) ir Franzas Wagneris (7 atk. kam., 5 rez. perd.) – po 16, Isaacas Bonga 15 (7 atk. kam.), Maodo Lo 12, Tristanas Da Silva 11.
Portugalija: Neemiasas Queta 18 (11 atk. kam., 24 n.b.), Travante‘as Williamsas 8, Diogo Gameiro 7.
