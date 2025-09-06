Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Tris ketvirčius pavargti turėję vokiečiai patraukė iš kelio Portugaliją

2025-09-06 17:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 17:00

Pasaulio čempionai vokiečiai tris kėlinius vargo Europos čempionato aštuntfinalyje, bet galiausiai 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7) palaužė portugalus.

Vokiečiai kovą tęsia (BNS nuotr.)

Pasaulio čempionai vokiečiai tris kėlinius vargo Europos čempionato aštuntfinalyje, bet galiausiai 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7) palaužė portugalus.

1

Portugalijos rinktinė rungtynes pradėjo geriau (7:2), nors Danielis Theisas ir Isaacas Bonga rezultatą lygino – 7:7. Vokiečiai spurtą tęsė (11:7) ir po pirmo kėlinio pirmavo 17:12.

Portugalija greitai susigrąžino persvarą (22:21), o Danielio Relvao ir Travante‘o Williamso metimai pranašumą augino – 26:21. Lygiai besiklostęs ketvirtis baigėsi tuo, kad portugalai turėjo trapų pranašumą – 32:31.

Franzas Wagneris atsakė į Neemiaso Quetos metimus ir siekė išlaikyti vokiečius šalia. Baudų metimais Vokietija ėmė veržtis į priekį (44:40), tačiau Diogo Brito ir Diogo Gameiro leido portugalams kvėpuoti į nugaras Vokietijai – 51:52.

Prasidėjus paskutiniam ketvirčiui Maodo Lo rinko taškus, kurie skirtumą vertė dviženkliu – 61:51. Tristanas Da Silva ir Isaacas Bonga leido vokiečiams ramiai užbaigti mačą – 74:56.

Ketvirtfinalyje Vokietija kausis su Italijos ir Slovėnijos poros nugalėtoju. Rungtynės vyks rugsėjo 10 dieną.

Vokietiją jau treniravo pasveikęs treneris Alexas Mumbru, vis tik didesnę mačo dalį Alanas Ibrahimovičius dėstė nurodymus komandai.

Vokietija: Dennisas Schroderis (0/7 trit.) ir Franzas Wagneris (7 atk. kam., 5 rez. perd.) – po 16, Isaacas Bonga 15 (7 atk. kam.), Maodo Lo 12, Tristanas Da Silva 11.

Portugalija: Neemiasas Queta 18 (11 atk. kam., 24 n.b.), Travante‘as Williamsas 8, Diogo Gameiro 7.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

