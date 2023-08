Tris aukso medalius susižėręs Lylesas kirto NBA dėl noro vadintis pasaulio čempionais: „JAV nėra pasaulis“

26 metų N. Lylesas, kreipdamasis į žiniasklaidą po to, kai Budapešte (Vengrija) vykusiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate iškovojo tris aukso medalius, suabejojo NBA „pasaulio čempionų“ titulo pagrįstumu.

Jo pastabos nuskambėjo atsakant į klausimą, kaip lengvoji atletika galėtų padidinti savo populiarumą, rašo „USA Today“.

„Žinote, labiausiai mane skaudina tai, kad turiu žiūrėti NBA finalą, o ten puikuojasi užrašas „pasaulio čempionas“.

Kokio pasaulio čempionas? Jungtinių Valstijų?“ – abejojo jis.

„Nesupraskite manęs neteisingai. Kartais myliu JAV, bet tai nėra pasaulis“, – tęsė jis. „Tai nėra pasaulis. Mes [lengvoji atletika] esame pasaulis. Beveik kiekviena šalis čia kovoja, klesti, kelia savo vėliavą, kad parodytų, jog jai atstovaujama. NBA nėra jokių vėliavų.“

