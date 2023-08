Į pasaulio geriausiųjų ieties metikų aštuntuką patekęs Matusevičius: „Nustebinau pats save“

27-erių lietuviui tai buvo jau trečias pasaulio čempionatas, o jame pavyko iškovoti aukščiausią vietą, kadangi 2017 metais Londone (JK) rezultato užfiksuoti nepavyko, o 2019 metais Dohoje (Kataras) buvo pasiekta 22 vieta.

Budapešte po pirmųjų bandymų Edis rikiavosi devintas (75.13 m), po antrųjų pakilo į aštuntą poziciją (80.42 m), o prasidėjus tretiesiems bandymams vėl nusmuko pozicija žemiau. Visgi, rezultatus gerino ne tik varžovai, bet ir E. Matusevičius, kuris trečiu metimu ietį numetė 82.29 m ir patekęs į TOP8 gavo 3 papildomus bandymus.

Kvalifikacijoje labai panašų rezultatą (82.35 m) užfiksavęs lietuvis teigė, jog rezervo finale buvo: „Vieta gal ir nebloga. Kažkaip jaučiau viduje, kad galėjau vieną geresnį metimą užkabinti, bet neišpildžiau to. Šiek tiek dėl to gaila.“

Beveik sausakimšame 35 tūkst. vietų stadione lengvaatlečiui teko kovoti ne tik su varžovais, bet ir su jauduliu: „Prieš pirmą metimą labai jaučiau jaudulį didelį. Net bėgimas nesigavo, kažkaip nepataikiau visai į ritmą. Toks nesąmoningas, iššvaistytas metimas gavosi. Dar prieš trečią bandymą buvo spaudimo, kad į aštuntuką papulčiau, bet kažkaip susiėmiau ir pralaužiau.“

Birželio pradžioje į varžybas po 22 mėnesių pertraukos grįžęs E. Matusevičius šią vasarą spėjo iškovoti Europos žaidynių sidabrą, tapti universiados ir Lietuvos čempionu. Be to, pavyko patekti į pasaulio čempionatą, o galiausiai ir į jo finalą.

„Nustebinau pats save, bet viduje nesidžiaugiu, nes jaučiau, kad galėjau daugiau. Nėra įspūdingi rezultatai varžovų, aišku, pirmos vietos tikrai labai geras rezultatas. Bet 6–7 vietos numetė 84.14 m ir 83.38 m“.

Įspūdingas sugrįžimo sezonas po sunkaus traumų laikotarpio nesibaigia, kadangi sportininkas dar yra numatęs bent vieną startą: „Liko dar startas Berlyno (Vokietija) sidabrinio lygio varžybose, rugsėjo 3 d. Nežinau, gal netyčia į „Deimantinę lygą“ pakvies, bet labai abejoju.“ Paskutinis vyrų ieties metimo „Deimantinės lygos“ etapas vyks rugpjūčio 31 d. Ciuriche (Šveicarija).

Sezoną be traumų užbaigti norintis Lietuvos rekordininkas žino, kokias klaidas reikės pataisyti: „Žinome klaidas, kurias reikia pataisyti, kad lėktų ta ietis. To ir sieksime visą žiemą.“ Kitą vasarą vyks tiek Europos čempionatas (birželio 7–12 d., Roma), tiek olimpinės žaidynės (liepos 26 – rugpjūčio 11 d., Paryžius). Europos čempionato normatyvą (83.00 m) jau įvykdęs Edis kelialapio į olimpiadą dar neturi, todėl bandys išsikovoti teisę per reitingų sistemą arba įvykdyti normatyvą (85.20 m).